Сoinbase è l’app per iPhone più popolare, superata TikTok

La più grande borsa statunitense di criptovalute, Coinbase, ha recentemente sperimentato momenti di inattività temporanei che alcuni hanno ipotizzato fossero collegati alla mostruosa corsa di Shiba Inu. La criptovaluta meme ha recentemente raggiunto un altro massimo storico, con la sua corsa al rialzo che non mostra segni di rallentamento. Coinbase ha capitalizzato la corsa aggiungendo il ticker SHIB al nome della sua app insieme a bitcoin (BTC) ed ether (ETH). In questo modo ha superato diverse app popolari, tra cui TikTok, Instagram e YouTube, diventando la più scaricata per iPhone.

Questa non è la prima volta che Coinbase è diventata l’app più popolare sull’App Store di Apple. La piattaforma di scambio ha preso il posto n. 1 all’inizio di maggio, quando la mania di Dogecoin era in pieno svolgimento.

Vale la pena notare che Coinbase è diventata l’app principale proprio sulla cuspide di un grave crollo del mercato che si è verificato il 19 maggio. L’app Coinbase ha anche raggiunto la posizione n. 1 alla fine del 2017, quando la bolla delle criptovalute stava per scoppiare. Quindi, molti potrebbero essere tentati di vedere la più recente ascesa di Coinbase al primo posto come segnale di vendita.