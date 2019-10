‎Microsoft promette accesso a Internet per 40 milioni di persone entro il 2022

Microsoft prevede di riuscire a portare accesso a Internet a 40 milioni di persone nel mondo entro il prossimo 2022. Si partirà da America Latina e Africa, per poi toccare anche alcune regioni dell'Asia.

‎Accesso a Internet per 40 milioni di persone nel mondo, concentrate soprattutto nei Paesi in via di sviluppo: è quanto si ripropone di realizzare Microsoft entro il prossimo 2022. “L’anno scorso, il mondo ha raggiunto un importante traguardo: nel corso del 2018, metà della popolazione mondiale ha accesso a una qualche forma di connessione a Internet”, si legge nel comunicato pubblicato sul blog ufficiale del colosso di Redmond. “La cattiva notizia è che, nonostante questo progresso, questo status quo pone ancora miliardi di persone dalla parte sbagliata del divario digitale. Lasciare mezzo mondo senza accedere all’elettricità, a Internet e alla banda larga con velocità sempre crescente, significa che le disuguaglianze esistenti, la povertà e l’insicurezza persisteranno, peggioreranno e diventeranno sempre più difficili da affrontare”.

‎Gli sforzi per accelerare l’accesso a Internet a livello globale, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, non sono una novità ma, come ricorda Microsoft, il recente ‎‎rapporto sullo stato della banda larga delle Nazioni Unite‎‎ ha rilevato un rallentamento nello sviluppo di infrastrutture, soprattutto nei Paesi a basso reddito e nelle aree rurali di tutto il mondo, in cui la maggior parte della popolazione connessa usa esclusivamente servizi cellulari di base a bassa velocità (con i relativi rischi di cui abbiamo parlato oggi), mentre appena il 14,1% della popolazione mondiale ha un abbonamento internet domestico.

Photo credit - depositphotos.com

Ma come ha in mente di agire Microsoft per raggiungere il proprio scopo? “‎Il nostro obiettivo è di responsabilizzare i partner locali che conoscono le aree geografiche delle loro comunità e i loro bisogni, nel risolvere le sfide di connettività dell’ultimo miglio. L’esperienza ci ha insegnato che le diverse sfide richiedono soluzioni diverse. Ciò che funziona in una parte del Sudafrica potrebbe non essere adatto al Ghana. Una tecnologia wireless o un modello di business adatto per connettere i clienti in un posto potrebbe non essere adatto per connettere i clienti in un altro”, si legge ancora nel comunicato. “Portare l’accesso a banda larga alle comunità ancora non servite del mondo richiederà un maggior impiego di tecnologie innovative, approcci normativi e modelli di business. La nostra esperienza ci ha dimostrato che è necessario un approccio multi-stakeholder per colmare il divario di connettività. Da soli potremmo andare più veloci, ma insieme possiamo andare più lontano. Per questo motivo, questi programmi cercano di unire le nostre competenze e le risorse dei nostri partner e dei nostri partner”.

Più nel dettaglio il programma ‎Airband International si baserà su un approccio in quattro fasi:‎

‎ Rimuovere gli ostacoli normativi all’adozione di TVWS (TV White Space) e altre tecnologie che aiutano i nostri partner ad estendere rapidamente le loro reti in aree non servite, prevalentemente rurali.‎

all’adozione di TVWS (TV White Space) e altre tecnologie che aiutano i nostri partner ad estendere rapidamente le loro reti in aree non servite, prevalentemente rurali.‎ ‎ Collaborare con gli ISP locali per fornire servizi Internet accessibili e affidabili.‎

per fornire servizi Internet accessibili e affidabili.‎ ‎ Consentire la trasformazione digitale rurale nelle aree di recente connessione , con particolare attenzione al sostegno dell’agricoltura, dell’istruzione, dell’imprenditorialità rurale e della telemedicina, nonché alle fonti energetiche off-grid, ove necessario, al fine di migliorare la produttività rurale.‎

, con particolare attenzione al sostegno dell’agricoltura, dell’istruzione, dell’imprenditorialità rurale e della telemedicina, nonché alle fonti energetiche off-grid, ove necessario, al fine di migliorare la produttività rurale.‎ ‎Costruire un ecosistema di sostegno più ampio, con particolare attenzione a stimolare i finanziamenti internazionali, per scalare i progetti di connettività al di là dei nostri investimenti diretti.‎

“Non ci sono molte cose che ci dividono ancora al giorno d’oggi. Internet può avvicinarci, promuovere nuove conoscenze e connessioni e rimuovere le barriere strutturali alle opportunità e all’uguaglianza. Airband International è focalizzata sul fare proprio questo, e speriamo che aggiungerete il vostro sostegno a questi sforzi mentre andiamo avanti”, conclude infine Microsoft.‎