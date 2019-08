‎Wind Tre e Avast insieme per una casa smart più sicura

Wind Tre e Avast approfondiscono la propria partnership con un'offerta convergente di sicurezza per la casa intelligente per i clienti Wind, basata sulla piattaforma di sicurezza Smart Life IoT di Avast.‎

‎Dopo il lancio dello scorso anno dell’applicazione Wind Family Protect, ‎‎che offre soluzioni di controllo parentale on-the-go per le famiglie italiane, Wind Tre è ora il primo tra i carrier partner di Avast ad aggiungere un servizio di sicurezza per il router degli utenti Wind, basato sulla piattaforma Smart Life di Avast, per aiutare i propri abbonati a proteggere le loro case connesse e i relativi dispositivi IoT.‎

‎”Siamo lieti di aver completato la seconda fase del lancio del prodotto Wind Family Protect, ‎‎con la disponibilità di una maggiore sicurezza del router per gli abbonati Wind in Italia”, ha dichiarato ‎‎Peter Hobbs‎‎, VP Global Mobile Partnerships di Avast. “Condividiamo un obiettivo comune con Wind Tre nel fornire una protezione digitale convergente per i clienti Wind che utilizzano la rete Wind Tre, su tutti i loro dispositivi, sia in casa che in viaggio. Wind offre già una soluzione di sicurezza mobile e un prodotto di controllo parentale basato sulla tecnologia Avast. La nuova offerta basata su router aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per i clienti Wind che unisce la protezione delle loro reti domestiche e dei dispositivi connessi attraverso un unico servizio. Questa è la prima offerta a livello globale di una soluzione di protezione veramente unificata, gestita centralmente e facile da usare in casa e fuori casa”.

Il sistema di sicurezza del router di Avast garantirà la protezione di alcuni dei dispositivi più vulnerabili nelle abitazioni italiane, dai videoregistratori digitali (DVR), alle telecamere di sicurezza, alle stampanti e ai dispositivi di home automation come lavastoviglie, tostapane e lavatrici.

‎‎Il nuovo servizio di sicurezza del router mette a disposizione degli abbonati diverse funzionalità che offrono alle famiglie tranquillità, tra cui la navigazione sicura, la protezione IoT e il rilevamento delle anomalie. ‎

Navigazione sicura: protegge i consumatori da siti web di phishing e dannosi.

Protezione IoT: questa funzione impedisce qualsiasi attacco ai dispositivi intelligenti degli utenti e consente ai proprietari di casa di scoprire le persone e i dispositivi connessi alla rete domestica.

Rilevamento anomalie: avvisa l'utente di qualsiasi comportamento insolito rilevato su qualsiasi dispositivo connesso, ad esempio una perdita di informazioni o fonti esterne che tentano di accedere ai dati sensibili, e consiglia di bloccare questa attività.

Le funzioni aggiuntive includono una facile configurazione del router e il supporto multi-dispositivo. C’è anche un’opzione per mettere in pausa Internet che limita l’accesso a Internet per tutta la famiglia e può essere utile per evitare che i bambini passino troppo tempo online o di notte, quando dovrebbero dormire, o durante un evento familiare in cui le distrazioni digitali non sono desiderabili. ‎Wind Family Protect e la nuova soluzione di sicurezza del router sono disponibili separatamente o insieme come parte di un abbonamento mensile. ‎‎