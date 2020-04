Con Assassin’s Creed Odyssey ormai ampiamente archiviato, e l’assenza di qualunque informazione sul brand da ormai diversi mesi, la nostra fame di Assassin’s Creed è più vorace che mai, complice quello che potrebbe essere l’arrivo di un nuovo capitolo già quest’anno, con un lancio che forse ancticiperò giusto di qualche mese l’arrivo delle nuove console (come successe per Black Flag).

Certo, negli ultimi tempi qualche voce di corridoio relativa al nuovo progetto si è sollevata, ed ormai pare più che mai veritiero quel rumor che vorrebbe la serie approdare tra i miti e la violenza della storia delle tribù vichinghe. Che Assassin’s Creed Ragnarok (o Kingdom, secondo il suo nome in codice ufficioso) sia o meno realtà non ci è dato ancora sapere, fatto sta che questa “fame” per un nuovo capitolo della serie Ubisoft ci ha fatto tornare una gran voglia di parlare della serie e, come spesso ci succede di recente, dei gadget e memorabilia legati al mondo di Assassin’s Creed. Il risultato? Questa piccola lista che, ne siamo certi, ci troveremo ben presto ad aggiornare (dove per “ben presto” si legga “non appena il nuovo titolo sarà effettivamente annunciato”) contenente 7 bellissimi gadget per un vero fan di Assassin’s Creed! Pronti a far tintinnare i fiorini nelle vostre bisacce?

I gadget di Assassin’s Creed

I busti Legacy Collection

Prodotta direttamente da Ubisoft (il cui merchandising, a nostro giudizio, andrebbe sempre tenuto d’occhio), questa linea di busti riproduce fedelmente l’aspetto di alcuni dei più iconici personaggi della serie, e sono stati inaugurati nel 2016 con un trittico dedicato ad Ezio ed Altair. Con il tempo altri personaggi si sono aggiunti, come Connor e Edward Kenway e Aveline De Granpré. La cosa interessante è che il loro prezzo è assolutamente accessibile (circa 45 euro al pezzo), e che la qualità dei dettagli è veramente ottima. Parliamo di busti in resina con un ottimo sculpt, alti 19 centimetri e colorati per rispecchiare in pieno le palette cromatiche dei videogame di origine. La cosa ottima è che il bellissimo busto dedicato ad Ezio in abiti neri è stato incluso nell’edizione da collezione della “The Ezio Collection”, al costo abbordabilissimo di circa 80 euro. Un affare.

I set Mega Bloks

Di Mega Bloks abbiamo parlato raramente, perché spesso li si considera un po’ gli emuli sfigati dei Lego (forse anche più dei Playmobil), eppure una grande capacità di questo brand di costruzioni è sempre stato quello di legarsi a marchi molto, ma molto intriganti che, per quanto riguarda il mondo del videogame, hanno nei principali esponenti Destiny e, come avrete capito, anche Assassin’s Creed. Non tutti i set sono rifinitissimi, anche se il solo fatto di poter tenere Ezio in versione blocchettosa sulla mensola potrà di certo farvi felici. Il top? A nostro giudizio questa cannoniera, con tanto di agguerritissimo Edward Kenway.

Le action figure Play Arts Kai

Sempre in tema di “cose che puoi esporre su di una mensola”, val la pena segnalarvi la bellissima linea Play Arts Kai di Square-Enix tra cui, come avrete capito, c’è stata anche una breve incursione del brand di AC. Come ricorderete, parliamo di una delle più apprezzate e quotate linee di figures del pianeta il cui rapporto qualità prezzo è generalmente molto, ma molto alto. La figure di Ezio è, come immaginerete, tra le più ricercate da fan e collezionisti, complice la scelta di vestire l’assassino con gli abiti oscuri che gli danno un aspetto dark e molto marziale ma, purtroppo, oggi come oggi, non tutte le figure sono facilmente reperibili e, ad esempio, proprio quelle di Ezio si sono rese quasi del tutto introvabili. Si tratta in ogni caso di una linea di figure davvero eccezionale, con un feeling generale davvero molto appagante!

La Mela dell’Eden

Al centro delle vicende di Assassin’s Creed praticamente dal primissimo capitolo, la Mela dell’Eden è uno degli oggetti di culto della serie, e proprio per questo uno dei più apprezzati dai collezionisti che, per poco più di 40 euro, possono portarsi a casa una riproduzione con tutti i crismi. Creata da Ubisoft in occasione dell’uscita di Assassin’s Creed Origins, della Mela esiste in realtà anche un’altra edizione, differente dall’originale perché facente riferimento al design del film dedicato ad AC. Le due mele sono esteticamente molto diverse, e solo la prima è quella che ricorderete sin dai tempi delle avventure di Altair. Arriva in una scatola semplice ma funzionale, dotata di una basetta per esporla comodamente e di un alloggio batterie nascosto che permette, alla pressione di un tasto, di farla illuminare. Bellissima!

La lancia di Leonida

Direttamente da Assassin’s Creed Odyssey, arriva questa bellissima riproduzione della lancia spezzata di Leonida, leggendario Re Spartano di cui il protagonista di Odyssey (Alexios o Kassandra a seconda della vostra scelta) è un diretto discendente. Venduta a circa 60 euro con tanto di piedistallo, questa replica è in PVC ed è lunga ben 60 centimetri, essendo in scala 1:1 con quella presente nel gioco. Il livello di dettaglio è eccelso, e la lancia è divisibile in 2 parti per poterla conservare senza troppo ingombro. A volerle fare le pulci diremmo che la critica può essere mossa solo al piedistallo, veramente troppo “spartano” anche per un oggetto impugnato da un re lacedemone.

Il manuale per i dipendenti Abstergo

Arrivato sul mercato in concomitanza di Assassin’s Creed: Unity, il “manuale per i dipendenti Abstergo” è un curioso meta-libro, nato con l’idea di proporsi come un vero e proprio manualetto informativo ad uso e consumo di tutti i dipendenti della Abstergo Industries. Come ricorderete, infatti, Unity è stato uno di quei capitoli che, dal punto di vista della narrazione nel presente, utilizzava l’escamotage (un po’ pigro a dire il vero) di metterci nei panni di un anonimo impiegato Abstergo, a qual cosa si era per altro, già verificata, con il precedente AC: Back Flag. Questo manuale, dunque, oltre a contenere alcune regole e informazioni relative l’azienda fittizia, è più che altro un compendio alle informazioni su AC: Unity e, in particolare, sul suo protagonista nel passato: Arno Dorian. Al di la di questo, resta comunque un gadget a dir poco unico nel fitto panorama del mondo di AC ed è per questo imperdibile per qualunque fan!

La lampada di Ezio

Non c’è nulla da fare: possono avvicendarsi gli anni, cambiare i protagonisti, svilupparsi le trame, ma ancora non esiste un personaggio, nel mondo di AC, che possa competere con il fascino e il carisma di Ezio Auditore, iconico assassino fiorentino, protagonista di una trilogia che è tra le preferite di qualunque fan della serie. Lo sanno bene i produttori di merchandising, che negli anni hanno utilizzato Ezio per una serie immane di memorabilia, e lo sa bene Paladone che, su licenza ufficiale Ubisoft, ha dato vita a questa bellissima lampada a campana dedicata al personaggio. Intendiamoci: non potrete utilizzarla per leggere un libro di notte, pena una precoce perdita delle diottrie, ma farà comunque un figurone sulla vostra mensola o, perché no, sulla vostra scrivania.

