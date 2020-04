Con l’arrivo di Disney+ e l’arrivo in streaming di buona parte del catalogo Marvel, tra cui tutti i film dedicati agli Avengers, la passione per l’universo Marvel è più accesa che mai! Anche in redazione il fermento è alle stelle e, come immaginerete, sono molti quelli di noi che si sono lanciati in lunghe e prolungate maratone, con lo scopo di farsi una scorpacciata di più di 10 anni di film, supereroi e annessi successi. Ovviamente, come conseguenza di una simile revamp, sono tornati in auge anche i gadget a tema Marvel e supereroi in generale di cui, come ormai saprete, siamo particolarmente ghiotti.

Dopo i precedenti appuntamenti dedicati ai brand di Harry Potter e Star Wars (giusto per restare in tema cinematografico) abbiamo quindi deciso di condividere con voi la nostra passione ed il nostro amore per gli eroi Marvel con una ricca carrellata di articoli a tema, rigorosamente pensati per solleticare la fame di shopping di tutti i “true believers” lì fuori. La scelta di prodotti a marchio Marvel è però immensa, troppo grande per essere raccolta all’interno delle pagine digitali di un singolo articolo, motivo per cui ci siamo posti dei limiti, cercando di selezionare solo quei prodotti che, per un motivo o per un altro, meritano davvero di far parte della collezione di qualunque “marvel boy”, sia esso alle prime anni o un granitico lettore dei tempi pre-MCU. Il risultato? Solo 15 prodotti, 15 articoli bellissimi che non potete non desiderare dal profondo del vostro cuore! Dunque, siete pronti? Questi sono 15 bellissimi gadget per un vero fan Marvel!

I gadget Marvel

Il Guanto dell’Infinito

Semplicemente una delle cose più belle mai prodotte nell’ambito “giocattoli” a tema Marvel. Il prezzo è forse un tantino eccessivo, ma volete mettere la soddisfazione di impugnare l’iconico Guanto di Thanos? Prodotto da Hasbro, il Guanto dell’Infinito è dotato di suoni e luci elettroniche, nonché di dita pieghevoli. Un pratico tasto sul dorso permette anche di poterlo bloccare con il pugno chiuso, così da esporlo come si deve. Il guanto è interamente in plastica, ma è comunque molto bello da vedere e di dimensioni di sicuro impatto. Certo… non è possibile schioccare le dita, ma forse è meglio così.

Vans X Marvel

Nell’immenso mare di prodotti su licenza non potevano ovviamente mancare i capi d’abbigliamento, prodotti in gran quantità da più o meno tutti i principali brand di vestiario per bambini e non. Si va dalle classiche t-shirt ai cappelli, passando persino per borse e valige ma se volete ascoltare chi di collezionismo se ne intende, la scelta migliore sul mercato è quella proposta da Vans che, in occasione di una partnership con Marvel, ha tirato fuori questo bellissimo modello unisex di Sneakers dalla fattura classica e con una fitta stampa in bianco e nero, ritraente alcune delle più celebri eroine Marvel nel loro design classico. Non si tratta dell’unica scarpa nata da questa collaborazione, ma è di certo la più sobria ed elegante. Unico problema? Oggi come oggi il prezzo non è proprio accessibile a tutti.

Stan Lee: L’uomo delle meraviglie

Un libro davvero imperdibile per i fan Marvel! Stiamo parlando di “Stan Lee: L’uomo delle meraviglie”, un libro a fumetti che Marvel Italia ha pubblicato in tributo del leggendario Stan “The Man” Lee, purtroppo deceduto nel novembre 2018, lasciando nei fan di tutto il mondo un vuoto enorme ed incolmabile. Sebbene si tratti di un volume che potrebbe sembrare una mera trovata commerciale per cavalcare il sentimento nato dalla scomparsa di Lee, “Stan Lee: L’uomo delle meraviglie” è in realtà una raccolta in cui le storie sono state assemblate con straordinaria cognizione di causa e grazie al quale i lettori potranno ripercorrere le principali tappe della carriera di Stan in quanto sceneggiatore di fumetti. Vero che mancano passaggi importanti della storia Marvel come “Questo uomo o questo mostro?” o l’ancor più ovvia “La fine dell’Uomo Ragno”, ma tutto sommato sarebbe stato impossibile accontentare davvero ogni tipo di lettore, ed il coraggio perpetuato con alcune scelte editoriali, come per le tre storie brevi di apertura, dedicate al Lee dei primissimi esordi, riesce comunque a farsi apprezzare. Un ottimo volume per qualunque fan e collezionista Marvel!

I primi 10 anni di MCU

Ed a proposito di libri: è impossibile non consigliare l’acquisto del volume (rigorosamente in lingua inglese) Marvel Studios: The First Ten Years – the Definitive Story Behind the Blockbuster Studio. Un doppio volume celebrativo, ricchissimo di immagini, story board, e schizzi preparatori che racconta in modo inedito questi primi 10 anni di film Marvel! Dal primo Iron-Man fino ad Avengers: Endgame, questo volume è il compendio definitivo per qualunque amante della Marvel cinematografica e si presenta in una veste decisamente superlativa, con tanto di copertine rigide e box rigido da esposizione. Stiamo parlando di ben 512 pagine di materiali, informazioni e storia dello sviluppo di uno dei brand di maggior successo nella storia del cinema. Come detto, semplicemente un must!

I lingotti d’oro

Oggi come oggi siamo più che abituati a destreggiarci tra gadget e memorabilia di vario genere, anche se a conti fatti non è sempre facile distinguere tra ciò che può avere valore e la paccottiglia. Una action figure prenderà o perderà valore nel tempo? Quella collector edition vale davvero la pena? Quel videogame venduto oggi a 180 euro, domani ne varrà 300 o 50? A volte la prospettiva è chiara, altre volte no. Ma sapete cosa ha sempre un valore nonostante il tempo? Non è la carta dei fumetti, né la plastica delle statuette ma… l’oro. Ora, direte voi, che c’entra l’oro con il collezionismo Marvel? Poco o niente se non fosse per la Impacto Collection, azienda americana specializzata in numismatica che, già da qualche tempo, si diverte a proporre monete e lingotti con placcature in oro a 24k, dedicate al mondo Marvel (e Star Wars). Ora, intendiamoci, non svolterete la vostra vita acquistando questi lingottini, ma si tratta non solo di oggetti di una fattura straordinaria, ma anche di un prodotto stravagante, ricercato e assolutamente collezionabile! Per altro, un singolo lingotto costa circa 30 euro, e di per sé ha comunque più valore di gran parte della plasticosa paccottiglia presente sul mercato.

Lego Quinjet

Non vogliatecene, ma era davvero impossibile non optare per l’inserimento di un set Lego i questa lista. La scelta era immensa, ed avremmo potuto optare per l’arcinota Hulkbuster: Ultron Edition ma, francamente, abbiamo scelto di optare per qualcosa di parimenti appagante ma di meno ovvio. Dunque, visto che se dici Marvel, oggi come oggi, dici Avengers, la scelta non poteva che ricadere sul bellissimo set dedicato al Quinjet, ovvero il tecnologico mezzo di trasporto aereo in dotazione al supergruppo di eroi e visto diverse volte anche nei vari film del MCU. Perché il Quinjet? Perché si tratta di un set davvero bellissimo, nonché di uno dei più grandi mai prodotti per l’universo Marvel il che, come spesso accade, lo renderà molto prezioso negli anni a venire, specie quando Lego deciderà di interromperne la produzione. Del resto, oggi come oggi questo set si aggira attorno agli 80 euro (set #76126), ma basta un rapido confronto con il precedente set dedicato al velivolo (il set #76032 della linea Marvel Super Heroes), oggi per altro fuori produzione, per rendersi conto della differenza di prezzo: il secondo costa quasi il doppio! Insomma, un set che acquisterete oggi, e che nel giro di un paio d’anni comincerà rapidamente la sua scalata verso le vette del mercato dei collezionisti Lego! Un must buy!

La cassetta degli attrezzi di Thor

Se sei un dio armato di martello, quasi sicuramente sarai anche un asso del bricolage… forse. Ispirato alla passione asgardiana per la carpenteria, questa cassetta degli attrezzi riprende le forme del mitico martello Mjolnir rimettendovi tra le mani un oggetto di immane bellezza. Con la cassetta degli attrezzi di Thor vi troverete a fare gli stessi, noiosi, lavori di casa di prima, ma ora con più stile e più eleganza. Da non sottovalutare i dettagli tipo il martello incluso nel set che, di fatto, costituisce anche “l’impugnatura” della cassetta stessa. Perché ad Asgard fanno tutto per bene, anche il merchandising!

Bicchieri Geeki Tikis

Forse il nome “Geeki Tikis” non vi darà granché, ma che ci crediate o meno parliamo di una serie di prodotti di immane popolarità sul suolo americano. Si tratta sostanzialmente di una serie di bicchieri in ceramica, fatti su licenza e ad arte, seguendo il modello “tiki”. I tiki altro non sono che statue tipiche della cultura hawaiana, simili a totem indiani. Le loro fattezze “tribali” vengono spesso utilizzate per intagliare bicchieri in legno dall’aspetto variopinto e, grazie al turismo, sono diventati un po’ il sinonimo del cocktail in spiaggia. Geeki Tikis riprende la cultura dei bicchieri in stile hawaiano e li coniuga ai personaggi della nerd culture. Gli eroi Marvel, ovviamente, non potevano essere da meno.

Vaso Baby Groot

Innegabilmente Groot, baby o meno che sia, è diventato uno dei personaggi più amati ed emblematici del più recente corso Marvel. Sarà per il suo aspetto bonario, per il suo glossario aulico, o forse semplicemente per il nostro amore verso la natura, fatto sta che Groot è diventato ben presto un’icona. Quale modo migliore, dunque, per celebrare Groot e la nostra passione da abbraccia-alberi se non attraverso questo curiosissimo vaso a tema? Probabilmente nessuno. Il vaso è in PVC atossico, ed è alto circa 15 cm. La qualità dei dettagli è ottima, ed è ottimo sia per uso interno che esterno. Si tratta di un prodotto tanto apprezzato che in rete è pieno di contraffazioni, occhio quindi a quale acquistate!

Sphero Spider-Man

Se conoscete Sphero, saprete che parliamo di una delle aziende più produttive nel campo dei droni terresti, immessi sul mercato sia attraverso delle licenze bellissime, sia secondo il design più tipico dell’azienda: ovvero quello di sfere colorate e semoventi. Sphero, tuttavia, è sempre curiosa verso le innovazioni tecnologiche e, complice una spiccata passione per la multimedialità e l’interattività, Sphero ha recentemente messo sul mercato questo piccolo e curioso Spider-Man interattivo. Chiariamoci: non si tratta di un androide, il personaggio non ci muove. È una sorta di assistente vocale “ludico”, che interagisce con l’ambiente e, soprattutto, con una app dedicata ricca di giochi ed attività. La cosa carina è che il personaggio è dotato di espressioni facciali e di un sistema di riconoscimento vocale avanzato. Lo scoglio? L’unica lingua disponibile è l’inglese.

Lampada da muro Iron Man

Un oggetto di arredamento di tutto rispetto! Questa lampada da muro riprende le fattezze e le dimensioni del casco di Iron Man. La lampada è stata creata da Philips, e fa parte di una linea di prodotti a tema che comprende, per altro, anche lo scudo di Capitan America. La lampada è in plastica rigida e ipoallergenica, priva di parti mobili e pensata per non mettere a rischio i bambini. Proprio per questo è facilmente removibile dalla parete ed è alimentata a batterie, così da non richiedere alcun lavoro elettrico e di muratura. Se poi l’idea di arredare con gadget a tema Marvel dovesse intrigarvi, allora sempre in tema “illuminazione di interni” date uno sguardo anche alla linea di 3D Light FX!

Elmo di Star Lord

Qui il budget richiesto è alto, molto alto, ma parliamo forse di una delle cose più belle che possiate mai sfoggiare in tema “memorabilia Marvel”! Prodotto a regola d’arte da Hasbro, questo casco riproduce fedelmente l’elmetto di Star Lord, così come visto nel primo Guardiani della Galassia. L’elmo è regolabile, interamente in plastica rigida, e prodotto in scala 1:1. Dispone di suoni e luci elettroniche, il tutto alimentato a pile, nonché di altoparlanti integrati con tecnologia bluetooth, così da poter ascoltare comodamente “Come and get your love” nel bel mezzo delle vostre incursioni spaziali. Qualora poi Star Lord non facesse per voi, è disponibile anche l’elmo di Iron-Man, sempre prodotto da Hasbro e con la medesima, eccezionale, qualità costruttiva!

LP di Spider-Man Homecoming

Sappiamo bene che, normalmente, non considerereste di acquistare un gadget simile. Come saprete se avete letto il nostro speciale sui vinili a tema videogame (e se non lo avete letto lo trovate qui), abbiamo sviluppato una passione smodata per gli LP, complice la revamp degli ultimi anni. Un LP è oggi, più che mai, un oggetto pensato squisitamente per il collezionista e, proprio per questo, vengono prodotti diversi dischi con una gran cura per la ricerca artistica. L’edizione speciale della colonna sonora in vinile di Spider-Man: Homecoming non è da meno, ed anzi i suoi due dischi sono bellissimi da sentire, e stupendi da esporre e sono, ancora oggi, tra gli LP esteticamente più belli mai prodotti per un film a tema supereroistico.

Altoparlante bluetooth Iron Man

Ok avere l’elmo di Star Lord sarebbe bellissimo, ma anche questo elmo di Iron Man non è affatto male! Occhio però, non va indossato! Si tratta infatti di un bellissimo altoparlante bluetooth, compatibile con qualunque dispositivo dotato di suddetta tecnologia. Dispone di un microfono integrato e – udite udite – gli si accendono gli occhi quando si ascolta la musica! Se di giorno non è particolarmente apprezzabile, al buio il risultato è garantito! In pieno clima “Civil War”, il produttore Ekids ne ha creato anche una versione dedicata a Cap. Questa però non ne riproduce l’elmo ma lo scudo. Carina, ma non all’altezza.

Swear Jar di Luke Cage

Dicesi “swear jar”, contenitore di fortuna adibito a salvadanaio, in cui inserire denaro ogni volta che si è vittima di rabbia e imprecazioni. Del resto Luke Cage non è uno che va per il sottile, e se magari siete fan della serie Netflix dedicatagli lo saprete. Questo colorato salvadanaio è la replica più o meno esatta (salvo per il materiale, poiché questo è in ceramica e il logo dello show) di quello ammirato nella serie tv. Mettete un freno alla rabbia repressa ed alla vostra lingua blasfema così come farebbe un supereroe Marvel. Come direbbe Cap “linguaggio!”.

