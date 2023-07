State pensando di acquistare una Smart TV e desiderate un modello top di gamma, dotato di uno schermo gigantesco che vi faccia sentire come al cinema? Ebbene, i vostri sogni potranno diventare realtà grazie al nuovissimo Samsung QLED Q80C, un modello nuovo di zecca grande ben 98″ e scontato del 10% in occasione del lancio!

Fino al 30 luglio, infatti, inserendo il codice promo “THTV98” nel carrello otterrete lo sconto, spendendo così 6.749,10€ invece di 7.499,00€. Inoltre, avrete anche l’opportunità di dilazionare il pagamento in rate per 40 mesi, rendendolo decisamente più accessibile. Si tratta di opportunità ottima per risparmiare su questa incredibile Smart TV, dato che molto difficilmente rientrerà tra gli sconti dell’imminente Prime Day.

Il cuore pulsante del nuovo Samsung QLED Q80C è il processore Neural Quantum 4K, che sfrutta la tecnologia AI Upscaling per ottimizzare le immagini allo schermo extra-large. La nitidezza e la profondità dei contenuti saranno, dunque, potenziate, mentre la tecnologia Quantum HDR+ vi permetterà di cogliere i dettagli più piccoli sia nelle scene buie che in quelle luminose.

Il pannello della Smart TV copre il 100% della gamma cromatica di Quantum Dot, offrendovi una varietà di sfumature davvero senza precedenti. Inoltre, se siete dei videogiocatori potrete sfruttare tutte queste caratteristiche anche durante le vostre sessioni di gaming, implementandole con le tecnologie Motion Xcelerator Turbo+ e FreeSync Premium Pro, che vi garantiranno dei gameplay ultrafluidi e senza alcun problema di tearing o stuttering dell’immagine.

Ovviamente, come in tutte le Smart TV Samsung, anche in questo nuovo modello troverete Smart Hub, l’interfaccia utente comoda e intuitiva che raggrupperà tutti i vostri contenuti e programmi preferiti in un unico posto. Avrete, quindi, sempre a portata di mano applicazioni e piattaforme streaming come Netflix, Disney+, DAZN e molte altre, e potrete sfruttare anche gli assistenti vocali per gestire la riproduzione senza toccare il telecomando.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Samsung dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

NB: Vi ricordiamo di inserire il codice “THTV98″ al carrello per ottenere lo sconto del 10%

