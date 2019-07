10 motivi per scegliere l’energia del sole per la tua casa

Risparmia, guadagna e soprattutto contribuisci a un futuro sostenibile con l'impianto fotovoltaico

L’opportunità di sfruttare l’immensa capacità energetica del sole per alimentare il proprio impianto domestico è ora a portata di mano. Stiamo parlando dell’impianto fotovoltaico, un sistema che non solo riduce l’inquinamento, ma offre un consistente risparmio in bolletta. Dagli incentivi statali allo scambio sul posto, che ti permette di guadagnare vendendo l’energia prodotta in eccesso e non utilizzata, ecco 10 ottimi motivi per cui fare questo investimento nell’energia solare:

1. Accessibilità e costo – Se una decina di anni fa un impianto di 3 kW arrivava a costare fino a 20.000€, ora un impianto simile, adatto ai consumi medi di una famiglia italiana, costa in media 6.000€. Una riduzione del 70% ottenuta grazie allo sviluppo tecnologico degli anni recenti. Uno sviluppo che ha offerto vantaggi anche in termini di spazi: infatti attualmente bastano solo 13 mq di spazio sul tetto per procedere con l’installazione. È quindi un investimento accessibile a tutti!

2. Incentivi Statali – In linea con gli obiettivi europei per la riduzione delle emissioni, lo Stato italiano incentiva i propri cittadini ad aumentare l’uso dell’energia pulita del sole. Acquistando un impianto fotovoltaico si ha accesso agli incentivi chiamati “Ecobonus”. Il bonus, pari alla metà del costo dell’impianto, viene erogato in forma di detrazione fiscale all’IRPEF nel corso di 10 anni. A loro volta anche le Regioni offrono incentivi aggiuntivi. Ad esempio lo scorso mese la Regione Veneto ha aperto un bando che prevede l’erogazione di un contributo pari alla metà delle spese sostenute per l’installazione dei sistemi di accumulo, fino a un massimo di 3.000€. Se abiti in Veneto, affrettati perché il bando terminerà a fine anno. Dall’8 luglio anche la Regione Lombardia ha aperto un bando simile: 4.4 milioni di euro con l’obiettivo di “aumentare l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”, una occasione da non perdere!

3. Risparmio sulla bolletta con l’autoconsumo – Parte del risparmio sulla bolletta viene dall’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto (in media il 35% per una famiglia tipica). Si riduce così la necessità di comprare energia dalla rete elettrica. La produzione energetica dell’impianto varia a seconda della posizione geografica della casa: nonostante tutta l’Italia abbia un grande potenziale, nel Sud Italia un impianto da 1 kW può produrre, in media, fino a 1500 kWh all’anno, invece nel Nord Italia fino a 1100 kWh. Anche le abitudini di consumo possono aumentare il risparmio.

4. Guadagno vendendo alla rete – Lo “Scambio sul Posto” è un servizio erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che valorizza l’energia immessa in rete dal proprio impianto fotovoltaico e prelevata in un momento successivo, rendendo la rete un vero e proprio accumulo virtuale. Durante la giornata l’impianto fotovoltaico potrebbe produrre una quantità di energia elettrica che non viene completamente consumata. Questo eccesso di energia viene immesso in rete e venduto al gestore della rete. Invece, quando l’impianto fotovoltaico non produce energia (ad esempio di notte), l’energia viene prelevata dalla rete ed acquistata al prezzo stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. Lo “Scambio sul Posto” va a compensare questi costi di prelievo, riducendoli sensibilmente grazie al ricavo dell’energia venduta nell’arco dell’anno. Riassumendo, tramite il meccanismo dello “Scambio sul Posto”, il GSE restituisce in parte al produttore di energia il costo sostenuto per prelevare l’energia dalla rete (IVA e accise escluse).

5. Aggiunge valore alla casa – L’impianto fotovoltaico aumenta il valore della tua proprietà. L’incremento economico dell’immobile si può stimare considerando il potenziale valore dell’energia prodotta nella vita utile dell’impianto e anche il tempo di funzionamento. La tua casa diventerà più appetibile su un mercato sempre più competitivo.

6. Indipendenza energetica – L’indipendenza dalla rete ti protegge da futuri aumenti dei prezzi dell’energia evitando così le fluttuazioni del mercato energetico. Aggiungendo al fotovoltaico un sistema di accumulo – batteria – è possibile ridurre ancora di più la dipendenza dalla rete energetica. Infatti, potrai immagazzinare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per poi usarla nelle ore notturne. Con l’accumulo, il risparmio può arrivare al 70%.

7. Durabilità – Con una durata fino a 25 anni, l’impianto fotovoltaico fornisce una rendita continua a lungo termine. Durante il periodo di vita dell’impianto la perdita di performance è minima – solo del 20% dopo 20 anni. Sorgenia ti offre 15 anni di garanzia sul malfunzionamento dei moduli (garanzia tecnica sui moduli) e 25 anni di garanzia sul rendimento dell’impianto. Dopo 25 anni, i moduli sono garantiti per funzionare almeno all’85% della loro produzione di fabbrica.

8. Sostenibilità – A differenza dei combustibili fossili, il sole è una fonte energetica inesauribile, abbondante e 100% sostenibile. Ridurre la nostra dipendenza da risorse fossili è essenziale per salvaguardare il benessere delle future generazioni. Scopri quante tonnellate di petrolio puoi risparmiare con l’impianto fotovoltaico qui.

9. Energia Pulita – L’impianto fotovoltaico non inquina per niente! L’effetto fotovoltaico, che trasforma l’energia dei raggi solari in energia elettrica, non rilascia alcuna emissione inquinante. Quindi le emissioni di CO2 o di altre sostanze dannose per la salute e l’ambiente sono ZERO! E l’impianto stesso è riciclabile. Scopri quanto puoi ridurre le tue emissioni di CO2 qui.

10. Fai parte del futuro – Acquistando un impianto fotovoltaico si stimola lo sviluppo delle tecnologie innovative per affrontare la sfida ambientale che ci aspetta. Il cambiamento energetico è già cominciato, cogli l’occasione per far parte anche tu della “green economy” di domani. Il pianeta ti ringrazia!

