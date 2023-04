Il mercato delle Smart TV è in continua evoluzione, proponendo modelli con tecnologie e pannelli sempre più evoluti. Se desiderate un prodotto top di gamma non possiamo che consigliarvi la magnifica Samsung Neo QLED da 55″, oggi scontata di ben 1.000,00€ su eBay!

Potrete, infatti, acquistare la Smart TV a soli 799,00€ invece del suo prezzo di listino di 1.799,00€, usufruendo ovviamente della spedizione rapida e gratuita di eBay. Si tratta di un’offerta davvero ottima per un prodotto di tale qualità, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Il punto di forza della Samsung Neo QLED è senza dubbio il processore Neo Quantum 4K, che sfrutta l’intelligenza artificiale per combinare 20 reti neurali multistrato, analizzando ogni immagine e creando una profondità tridimensionale. Che si tratti del TG della sera, di un film d’azione o di una partita di calcio, vi sentirete i protagonisti della scena grazie a un’immersività senza precedenti.

Non è tutto: il processore regolerà automaticamente la luminosità dello schermo, amplificherà i contrasti delle immagini e aumenterà la risoluzioni di qualsiasi contenuto a 4K. Oltre allo schermo, anche l’audio della Smart TV vi regalerà un’esperienza di visione incredibilmente coinvolgente; Samsung è riuscita a ottimizzare al massimo il Dolby Atmos, creando un comparto sonoro 3D realistico e immersivo.

Infine, non possono mancare le funzionalità smart, grazie alle quali potrete accedere facilmente ai vostri contenuti e applicazioni preferite. Il sistema operativo Samsung Smart Hub racchiuderà, infatti, tutte le piattaforme streaming di cui possiate aver bisogno, oltre a suggerirvi film e serie tv in base ai vostri interessi. Inoltre, potrete scegliere cosa guardare e gestire tutti i dispositivi della vostra casa connessi ala smart home sfruttando l’assistente vocale integrato nel telecomando.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

