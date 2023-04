La vostra TV non vi permette di vedere film e serie nella qualità che vorreste? Grazie alla super offerta disponibile su questa smart TV Sony Bravia da 75″, potrete acquistare un articolo di prima qualità a un prezzo scontato di ben 1.000,00€ ma solamente per poco.

Al momento, infatti, avrete la possibilità di portare a casa il modello in questione a 1.399,99€ invece di 2.399,99€, per un ribasso che tocca addirittura il 41%. Dato che stiamo parlando di un articolo con pannello e comparto audio eccellenti, provvisto anche della comodissima assistente vocale Google per il massimo della comodità, vi invitiamo a terminare quanto prima il vostro acquisto!

La Sony Bravia in questione è dotata di un ottimo e performante Cognitive Processo XR che vi assicura immagini e suoni di prima qualità, in quanto riproduce i contenuti replicando le modalità di ascolto e visione del cervello umano. La smart TV, infatti, analizza e comprende come l’occhio umano mette a fuoco i contenuti e dona alle immagini profondità eccellente e colori più che vibranti.

Il Full Array LED, inoltre, controlla la retroilluminazione di ogni zona sullo schermo per riprodurre un contrasto realistico sia nelle aree chiare che in quelle scure! L’ampio spettro di colori a disposizione, è un ulteriore punto a favore del vostro acquisto. Infatti, grazie alla nuova struttura LED e XR Triluminos Pro, la smart TV è in grado di accedere a un’ampia palette di colori per riprodurre le infinite gradazioni e sfumature del mondo reale.

L’audio dallo schermo è un ulteriore garanzia, pensato per assicurarvi la massima armonia tra suono e immagini sullo schermo. Dialoghi, canzoni e rumori seguono l’azione in corso alla perfezione grazie alla tecnologia Acoustic Multi-Audio!

Da menzionare anche il comando vocale integrato in Google TV, che vi permette di impostare e controllare il TV senza muovere un dito oppure di gestire gli altri dispositivi smart presenti in casa. Potrete chiedere a Google un titolo, di cercare per genere e avrete la possibilità di ricevere consigli personalizzati dicendo “Ok, Google, cosa mi consigli di guardare?”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!