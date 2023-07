Siete alla ricerca di una nuova smart TV che renda il vostro salotto una vera e propria sala cinematografica grazie a una qualità visiva spettacolare? In tal caso non possiamo che consigliarvi la Samsung Neo QLED da 55″ con risoluzione 8K, oggi in offerta a soli 899,00€ su Amazon!

Grazie a questa incredibile sconto potrete risparmiare ben 1.300,00€ rispetto al prezzo consigliato di 2.199,00€. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito.

La spettacolare smart TV Samsung Series 7 Neo QLED con risoluzione 8K, vi offrirà un’esperienza visiva senza pari per merito della tecnologia Quantum Matrix. Questa, infatti, gestirà la luce con precisione, esaltando ogni minimo dettaglio sia nelle scene luminose che in quelle più scure. Ma le sorprese non finiscono qui: lo schermo supporta anche la mappatura tonale dinamica di HDR10+, che regolerà automaticamente colori e contrasto di ogni singola scena, per delle immagini sempre perfette, a prescindere dal contenuto.

Non è, però, solo l’immagine a essere eccezionale in questa smart TV, dato che anche il comparto audio è di altissimo livello. Grazie alla compatibilità con le tecnologie Dolby Atmos e OTS Lite potrete godervi un’esperienza sonora paragonabile solo a quella di una sala cinematografica. L’audio surround in 3D vi immergerà completamente nei contenuti che state guardando, facendovi sentire parte dell’azione e non facendovi perdere nemmeno una battuta.

Ovviamente, la Samsung Series 7 Neo QLED è anche ricca di funzionalità smart: con il sistema operativo Smart Hub potrete accedere facilmente ai vostri contenuti preferiti e trovare applicazioni e piattaforme di streaming come YouTube, Netflix e Disney+. Con il supporto all’app SmartThings, invece, potrete controllare e monitorare tutti i dispositivi smart in casa vostra direttamente con il telecomando o tramite comandi vocali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

