Ora che sono finite le vacanze e si è tornati alla routine giornaliera fatta di lavoro e impegni vi siete resi conto che il vostro tempo libero è diminuito drasticamente? In tal caso un aspirapolvere robot potrebbe fare al caso vostro, riducendo esponenzialmente il tempo e impegno che dovrete impiegare per le pulizie domestiche e, di conseguenza, aumentando quello che potrete dedicare ad altre attività.

In particolare, vi consigliamo di optare non per un aspirapolvere robot qualsiasi, bensì per il Philips HomeRun serie 3000, un dispositivo capace sia di aspirare che lavare i pavimenti in una sola passata e che si auto svuoterà persino da solo. La ciliegina sulla torta? Al momento è in sconto di ben 100,00€ su Amazon!

Philips HomeRun serie 3000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips HomeRun serie 3000 è un dispositivo perfetto per chi è alla ricerca di un robot capace sia di aspirare che lavare i pavimenti, in modo da svolgere completamente le pulizie domestiche in autonomia. Inoltre, la potente batteria da 4800 mAh lo rende adatto anche alle abitazioni più grandi: al contrario di molti altri modelli sul mercato riesce a pulire fino a 200 minuti, od oltre 185m², con una sola carica.

Questo robot è ottimo anche per chi ha animali domestici o bambini, dato che le 4 aspirazione, che cambiano automaticamente, permettono di aspirare anche le superfici più sporche o con peli, persino su moquette o tappeti. Infine, grazie all’applicazione dedicata potete programmarne la funzione anche da remoto, non dovendo, quindi, premere manualmente alcun bottone e rientrando dopo una giornata di lavoro con la casa perfettamente pulita.

Passando al prezzo, che è una componente da tenere sicuramente in considerazione, grazie all’attuale promozione di Amazon il Philips HomeRun serie 3000 potrà essere vostro a soli 579,99€. Si tratta del prezzo più basso a cui questo dispositivo è mai stato venduto, dato che fino a qualche giorno fa era disponibile a 679,99€, essendo sceso solamente qualche volta a 599,99€. Dopo questa offerta, dunque, è difficile che venga di nuovo messo in ribasso, almeno non fino alla Festa delle offerte Prime che si terrà a ottobre.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

