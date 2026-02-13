Se state pensando di rinnovare la vostra cucina, questo è il momento perfetto per approfittare di un’offerta davvero interessante. Fino al 28 febbraio, Mediaworld propone sconti fino a 500€ sull’acquisto di almeno due elettrodomestici da incasso, con la comodità di poter usufruire della promozione sia in negozio sia online. La promozione è dedicata in particolare ai marchi Haier e Hotpoint, sinonimi di qualità e affidabilità per la vostra casa.

Vedi offerte su Mediaworld

Sconto Mediaworld a fasce di prezzo, come funziona?

Per chi sceglie Haier, le possibilità di risparmio sono strutturate in modo chiaro e vantaggioso: 200€ di sconto con una spesa minima di 679€, 300€ di sconto a partire da 1180€ e addirittura 500€ di sconto per chi supera i 1769€. Si tratta di un’occasione ideale per combinare più elettrodomestici e rinnovare la cucina senza rinunciare alla qualità.

Chi invece preferisce Hotpoint non è da meno: lo sconto parte da 100€ con una spesa minima di 479€, arriva a 200€ superando i 909€ e può toccare i 300€ se la spesa raggiunge i 1249€. Grazie a questa struttura modulare, è possibile pianificare l’acquisto in base al proprio budget, ottenendo comunque un risparmio concreto.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: scegliere almeno due elettrodomestici da incasso Haier o Hotpoint significa fare un investimento intelligente, approfittando di sconti fino a 500€. Affrettatevi, perché la promozione Mediaworld è valida solo fino al 28 febbraio, sia nei negozi fisici sia online. Rinnovare la vostra cucina non è mai stato così conveniente e semplice!

