Che si tratti di videogame o di home cinema, se il vostro obiettivo è quello di trasformare il vostro angolo televisivo in uno spazio a dir poco “sfavillante”, allora non dovreste perdervi questa imperdibile offerta Amazon, relativa al piccolo, ma spettacolare kit di luci LED targato Govee, e comprensivo di due light bar da ben 16 milioni di colori l’una!

Un kit compatto, semplice da installare ma dai risultati incredibili e che, grazie ad Amazon, potrà essere vostro al prezzo di appena 66,39€, contro gli 82,99€ originariamente richiesti per l’acquisto!

Stiamo parlando di un ottimo sconto del 20%, per un kit dall’installazione immediata che, a differenza di molti, non vi richiederà di incollare strisce led alle spalle del vostro televisore, né altre “modifiche” inopportune (e spesso antiestetiche) al vostro apparecchio televisivo.

Il kit Smart LED Light Bars, infatti, come da titolo, è composto da due lampade a LED (più propriamente, due “LED bar”), da collocare rispettivamente alla destra ed alla sinistra dello schermo, ed attivabili sia tramite controlli via smartphone, che tramite l’ausilio di assistenti vocali compatibili come Amazon Alexa.

Ogni lampada dispone di ben 12 modalità di illuminazione pre-impostate, ed è in grado di proiettare una scala di ben 16 milioni di colori, più che sufficienti a seguire con efficienza anche la più piccola sfumatura di colore a schermo.

Per far ciò, questo kit dispone di una piccola videocamera, montata su di un braccio, ed il cui scopo è quello di rilevare i colori su schermo, così da far reagire le lampade di conseguenza. Il risultato è sorprendente, e giacché le lampade hanno una struttura ampia, l’angolo di proiezione della luce è molto più ampio di quanto si possa sperimentare con dispositivi simili il che, considerato il prezzo di vendita odierno del prodotto, rende questo splendido kit LED Govee un affare da cogliere al volo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a metterlo subito nel carrello Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata alla promo prima che questo kit vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

