Se è giunto il momento di sostituire il vostro aspirapolvere, che sia a causa di un guasto o semplicemente perché desiderate aggiornarvi alle ultime tecnologie disponibili, c’è una straordinaria opportunità da considerare fino al 2 ottobre: l’acquisto di un aspirapolvere Samsung Jet con uno sconto del 20% grazie al coupon “SPECIALJET” offerto direttamente da Samsung.

La linea di aspirapolvere Jet di Samsung comprende una vasta gamma di modelli, tutti concepiti per affrontare con successo anche le sfide più impegnative nella pulizia domestica. Che siate alle prese con peli d’animali domestici, polvere persistente o sporco ostinato, queste soluzioni assicurano prestazioni eccezionali, il tutto a un prezzo ora più accessibile grazie al suddetto codice sconto. Considerando le notevoli possibilità di risparmio, particolarmente evidenti sui modelli di fascia alta, potreste cogliere l’opportunità per acquistare il Samsung BESPOKE Jet Pet VS20A95823W, che passa da 699,00€ a soli 531,24€.

Samsung BESPOKE Jet Pet, chi dovrebbe acquistarlo?

In primo luogo, questo aspirapolvere senza fili è rivolto a un pubblico che tende a scegliere solo elettrodomestici di alta qualità e non desidera compromettere le prestazioni di aspirazione durante la pulizia domestica. Inoltre, è adatto a coloro che vogliono evitare il contatto diretto con la polvere, dall’aspirazione iniziale fino allo svuotamento del serbatoio. Quest’ultimo, infatti, si svuota automaticamente, una caratteristica innovativa introdotta da Samsung che è solitamente riservata ai robot aspirapolvere con serbatoio autosvuotante. Fino ad oggi, Samsung rimane il principale marchio a offrire questa funzionalità sugli aspirapolvere tradizionali.

Samsung Bespoke Jet

Inoltre, l’aspetto degli accessori è fondamentale per un aspirapolvere, poiché spesso comporta costi aggiuntivi per l’acquisto di accessori essenziali per una pulizia completa. Con il Samsung BESPOKE Jet Pet, non dovrete preoccuparvi di spese aggiuntive, poiché viene fornito con diverse spazzole e tubi flessibili progettati per ottenere risultati ottimali anche nelle zone difficili da raggiungere. Tra gli accessori inclusi, ma che è integrato nel serbatoio autosvuotante, troverete persino un supporto di ricarica, rendendo così lo svuotamento e la ricarica dell’aspirapolvere più semplici che mai.

Infine, uno dei motivi principali per considerare l’acquisto è il prezzo. Abbiamo già accennato allo sconto fino al 20%, ma vale la pena sottolineare che i 531,24€ sono i più bassi attualmente disponibili in rete per questo modello. Un veloce confronto con altri negozi online rivelerà che spesso è necessario spendere oltre 600,00€ per portarlo a casa. Tuttavia, tenete presente che questa incredibile opportunità di acquistarlo a soli 531,24€ terminerà il 3 ottobre. Pertanto, non perdete tempo, anche perché potrebbe essere vantaggioso esplorare anche gli altri modelli disponibili nella promozione.

