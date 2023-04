Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato 20 milioni di euro per il cofinanziamento di progetti delle imprese italiane selezionate dal bando transnazionale Key digital technologies joint undertaking (Kdt Ju). Un bando che sostiene la produzione e l’innovazione nel settore dei componenti elettronici e dei semiconduttori e la loro integrazione in sistemi intelligenti.

L’obiettivo generale è sostenere tutte le aziende, all’interno dell’Unione Europea, attive nel mondo dei componenti e dei sistemi elettronici. I fondi fanno parte di quelli resi disponibili grazie al PNRR. Si punta a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030.

Le imprese interessate, così come università e i centri di ricerca interessati dovranno aderire a due bandi, uno europeo e uno nazionale, entro il 3 maggio 2023, inviando una proposta preliminare del progetto. Il 40% delle risorse sarà riservata alle aziende localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

A proposito di semiconduttori, vale la pena ricordare che Intel ha in ballo un progetto da diversi miliardi di euro, 4,5 dei quali in teoria potrebbero finire in Italia. I 20 milioni di questo bando sembrano quindi le classiche noccioline a confronto, ma d’altra parte Intel sta chiedendo al governo tedesco di finanziare l’iniziativa, quindi da una parte o dall’altra si tratta sempre di denaro pubblico.