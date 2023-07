State pensando di acquistare un nuovo robot aspirapolvere top di gamma che vi aiuti a mantenere pulita la vostra casa con il minimo sforzo? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon, che propone l’iRobot Roomba j7+ con uno sconto di ben 200€.

La promozione fa precipitare il prezzo da 999,00€ a soli 799,90€. Si tratta di un’ottima occasione per portare a casa uno degli aspirapolvere robot migliori al mondo, per cui vi consigliamo di coglierla al volo. Se lo preferite, potrete anche scegliere di dilazionare la spesa in rate a tasso zero selezionando CreditLine come metodo di pagamento. In attesa del Prime Day 2023, Amazon ha comunque tantissime offerte interessanti e decisamente convenienti come questa!

Grazie alla navigazione PrecisionVision questo robot intelligente identifica e supera gli ostacoli, anche i più piccoli come i cavi, per svolgere il suo lavoro senza intoppi, migliorando così di volta in volta la sua navigazione.

La sua potenza è supportata dal sistema a 3 fasi con spazzole in gomma multisuperficie e spazzola puliscibordi, che garantiscono una pulizia accurata e profonda su ogni tipo di pavimento perché una smuove lo sporco, mentre l’altra lo solleva. Inoltre, la tecnologia Dirt Detect individua le aree più sporche della casa per detergerle più a fondo.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi di svuotarlo continuamente, perché l’eccezionale Roomba j7+ dispone dello svuotamento automatico Clean Base, che vi farà stare tranquilli per ben 60 giorni! Con i sacchetti AllergenLock che catturano il 99% degli allergeni, poi, la vostra casa sarà più pulita e più sana, anche perché i sacchetti sono sigillati per evitare la dispersione di polvere, allergeni e detriti.

Trattandosi di un aspirapolvere robot smart, si controlla facilmente utilizzando la iRobot HOME App o un assistente vocale come Alexa o Google Assistant. In questo modo potrete chiedere al vostro nuovo Roomba j7+ di pulire delle aree specifiche anche quando non sarete in casa, grazie alla tecnologia iRobot Genius, che gli permetterà di adattarsi alle vostre abitudini ed esigenze per mettersi al lavoro quando sarete via, così che possiate trovare la vostra casa sempre perfettamente pulita al vostro rientro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

