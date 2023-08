Quando si va in vacanza di certo non si desidera che si accumuli la polvere in casa, e trovarla già pulita al rientro (a tal proposito, vi consigliamo di leggere i nostri articoli per prepararvi al meglio alle vacanze), soprattutto se si hanno animali domestici, potrebbe non rappresentare più un sogno. Se state pensando di acquistare un nuovo aspirapolvere robot top di gamma per pulire e lavare le superfici dell’intera casa senza muovere un dito, non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon sull’eccezionale Roborock S7 Max Ultra, che oggi trovate scontato di ben 200,00€.

La promozione abbatte il prezzo da 1.199,00€ ad appena 969,00€. Si tratta di un ottimo affare per un robot aspirapolvere di questa qualità, non solo perché pulisce e lava, ma anche perché si svuota da solo! Inoltre, potrete rendere l’acquisto più agevole dilazionando la spesa in comode rate mensili selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Roborock S7 Max Ultra

Il Roborock S7 Max Ultra dispone di una stazione base del tutto automatizzata: infatti, si drena, si lava, si asciuga, si pulisce e si riempie da sola. Il sacchetto per la polvere da 2,5 litri può essere pulito al massimo ogni 7 settimane. Inoltre, questo robot lavapavimenti e aspirapolvere è dotato di due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita da 3 litri e di uno per lo sporco da 2,5 litri, così che possiate essere sicuri dell’eccezionale livello di pulizia garantito da questo modello.

Grazie alla potenza di 5500 Pa di aspirazione e un sistema di lavaggio a ultrasuoni con 3000 vibrazioni al minuto, questo dispositivo sarà in grado di rimuovere efficacemente anche le macchie più ostinate. Per garantire il massimo dell’igiene, poi, la base dispone anche di una funzione di asciugatura ad aria calda del robot, di modo che l’acqua non ristagni mai.

Roborock S7 Max Ultra è anche in grado di misurare la distanza dagli oggetti tramite speciali sensori, per evitare potenziali ostacoli e pericoli. In questo modo, la navigazione è così precisa da pianificare percorsi di pulizia efficienti, di modo che possa attraversare tutta la vostra casa nel modo più accurato possibile, anche al buio.

Il robot rileva automaticamente dove potrebbe rimanere bloccato. Potrete anche disegnare muri invisibili nell’app Roborock per impedire la pulizia di determinate aree; con le mappe 3D, poi, potrete ricostruire virtualmente la vostra casa, includendo anche dettagli come i mobili per ottenere una mappatura accurata che vi garantisca la migliore pulizia possibile.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!