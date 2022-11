In occasione del Black Friday Amazon, il popolarissimo e ambito robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8+ ritorna al prezzo degli ultimi due Prime Day, il che significa che potrete acquistarlo a soli 369,00€. Parliamo di un risparmio netto di 230€ che, come avrete notato, viene rilasciato solo in occasioni speciali, come ad esempio quelle di questo periodo.

Se pensavate quindi di regalarvi o regalare un elettrodomestico moderno, smart e in grado di occuparsi della pulizia domestica quotidiana, non dovreste lasciarvi sfuggire questa occasione, anche perché parliamo di uno dei migliori robot aspirapolvere attualmente disponibili in commercio, con l’utilissima stazione di svuotamento automatico integrata.

Partiamo proprio da quest’ultima, perché permette al robot di svuotarsi senza il vostro aiuto consentendovi, tra l’altro, di non entrare a contatto con la polvere, a tutto vantaggio della propria salute. Una volta terminata la sessione di pulizia, infatti, il robot tornerà automaticamente alla base e attiverà il processo di svuotamento, che consiste nel trasferire lo sporco raccolto durante il cammino direttamente nella stazione dedicata. La capienza di quest’ultima è grande abbastanza da permettervi di svuotarla all’incirca ogni due mesi.

Ma come pulisce l’Ecovacs Deebot N8+? Essendo uno dei migliori robot aspirapolvere, in grado anche di lavare, non può che pulire i pavimenti in modo impeccabile. Ecovacs è una garanzia in questo settore, sempre più in evoluzione, con tecnologie di mappatura e navigazione intelligenti che ottimizzano non solo la pulizia, ma anche il tempo necessario per far sì che otteniate i risultati sperati, che si ripercuotono anche sull’autonomia. Quella di Ecovacs Deebot N8+ consente di pulire ambienti fino a 200 metri quadrati con una singola carica, e se la batteria si dovesse esaurire prima di terminare il lavoro, il robot tornerà alla stazione di ricarica, per poi continuare la pulizia da dove si era interrotta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile e di non pagare le spese di spedizione sugli articoli a meno di 30€.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

