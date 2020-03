25% di sconto su Fire TV Stick, il modo perfetto per rendere smart la vostra TV

Avete una TV non troppo recente sprovvista di connessione ad internet? Vi piacerebbe avere una smart TV ma ritenete che non sia ancora il momento di cambiare il vostro televisore? Allora la risposta che cercate è servita: Fire TV Stick, ovvero il dispositivo Amazon che, agganciato alla TV tramite ingresso HDMI, vi permetterà di utilizzare i tipici servizi di una tv connessa (pensate ad esempio alla possibilità di utilizzare l’app Netflix direttamente sulla TV) senza il bisogno di cambiare televisore!

Ebbene, vi segnaliamo che proprio Amazon Fire TV Stick è oggi in offerta su Amazon all’ottimo prezzo di soli 29,99€, ovvero 10 euro in meno rispetto a quello che è il canonico prezzo di 39,99€. La versione oggi in offerta è dotata di una chiave con presa HDMI da collegare direttamente alla TV o al monitor e di un pratico telecomando. Tra le applicazioni preinstallate troviamo YouTube, Netflix, DAZN e ovviamente anche Prime Video, con un catalogo molto vasto in grado di soddisfare tutte le esigenze. Si tratta, per altro, della versione arrivata sul mercato a fine 2019, compatibile anche con l’assistente vocale Alexa, con cui è possibile lanciare applicazioni direttamente grazie alla propria voce, nonché di controllare altri dispositivi domotici sempre tramite la comoda IA progettata da Amazon.

