3 PLAY Special 360, 119,99 euro all’anno per 360 GB su 4G, minuti illimitati e 2400 SMS

3 PLAY Special 360 è una tariffa mobile che costa 119,99 euro all'anno e offre minuti illimitati, 2400 SMS verso tutti i numeri e 360 GB di traffico dati.

PLAY Special 360 è una nuova tariffa di 3 Italia che rompe un po’ gli schemi proponendo un contratto annuale da 119,99 euro. Sì, si paga immediatamente una cifra consistente per avere diritto a minuti illimitati, 2400 SMS verso tutti i numeri nazionali e 360 GB di traffico dati su rete 4G LTE. La buona notizia è che non sono previste soglie mensili se non quelle anti-abuso. In pratica l’erosione del monte SMS e dati è libera, e non bisogna preoccuparsi se avvenga in settimane o mesi.

“3 si riserva la facoltà di disattivare l’opzione in caso di utilizzo non conforme a quanto previsto dalle apposite condizioni. Le soglie di minuti ed SMS sono valide in Italia verso tutti i numeri fissi e mobili ad esclusione delle numerazioni speciali (come servizi premium, charity e numerazioni non geografiche)”, si legge nelle note.

E per il roaming UE? Le telefonate sono illimitate mentre il traffico dati rimane un’incognita perché la pagina Web che dovrebbe aiutare in questo caso con contempla offerte annuali. Se però si calcolassero i 119,99 euro divisi per dodici mesi si otterrebbe un 9,99 euro, pari a 3,7 GB.

In sintesi PLAY Special 360 è un’offerta che rispetto alle concorrenti costa poco meno di 10 euro al mese e mette sul piatto 30 GB mensili e traffico voce illimitato. Il vero vantaggio probabilmente è legato al fatto che non si rischiano rimodulazioni e che non bisogna controllare ossessivamente quanto monte dati si erode quotidianamente.