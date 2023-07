Se cercate delle cuffie auricolari che vi offrano un suono straordinario e soprattutto una libertà di movimento senza precedenti, dovreste valutare le soluzioni a conduzione ossea, come le SHOKZ OpenMove. Nonostante siano in commercio da un po’, sono state davvero poche le occasioni per acquistarle a prezzo scontato, occasioni che si ripropongono in questo Prime Day 2023. Questi dispositivi, infatti, vengono proposti a soli 62,95€ invece dei soliti 89,95€.

Un’offerta imperdibile, soprattutto per chi pratica sport, settore in cui queste cuffie auricolari danno il meglio. La loro particolarità risiede nella già citata tecnologia a conduzione ossea, pensata per superare i limiti delle tradizionali cuffie in-ear o over-ear. Il suono viene trasmesso direttamente alle orecchie attraverso le ossa del cranio anziché attraverso l’orecchio esterno, consentendo alla persona di godere di un audio coinvolgente senza compromettere la consapevolezza ambientale.

In parole povere, le SHOKZ OpenMove rappresentano la perfetta combinazione di comfort, sicurezza e prestazioni audio. Non si indossano come i classici auricolari, ma vanno posizionate davanti alle orecchie, lasciando quest’ultime completamente libere. Il vantaggio è notevole soprattutto in estate e mentre si pratica sport, quando non accuserete alcun genere di fastidio legato al surriscaldamento.

A dare maggior risalto al comfort ci pensa il peso di soli 29 grammi, che fa si che queste cuffie auricolari siano praticamente impercettibili durante l’utilizzo, consentendovi di godervi la vostra musica senza ingombri.

La sicurezza è una priorità quando si tratta di cuffie per attività sportive, ed è qui che le SHOKZ OpenMove eccellono ancora una volta. Sia che stiate correndo, andando in bicicletta o facendo sprint, non sarete completamente isolati dalla musica, merito ancora una volta della tecnologia a conduzione ossea, che lascia libere le orecchie per non perdere la consapevolezza ambientale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Vi ricordiamo, infine, che per accedere a queste offerte serve abbonamento Amazon Prime, che è totalmente gratuito qualora non l’abbiate mai utilizzato finora.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

