31% di sconto su questo kit per la retroilluminazione dinamica del TV

Anche se la Festa delle Offerte Prime si è appena conclusa, su Amazon sono ancora disponibili promozioni allettanti su una vasta gamma di prodotti tech di alta qualità, il che significa che non dovete attendere il Black Friday per trovare ottimi affari. In particolare, vi segnaliamo una promozione pensata per coloro che desiderano migliorare la propria postazione home cinema: stiamo parlando del sofisticato kit di retroilluminazione Govee T2 Envisual per TV, attualmente in offerta con uno sconto del 31%.

Con soli 103,99€ e un risparmio di ben 46,00€ rispetto al prezzo di listino, infatti, potrete trasformare l'intrattenimento in un'esperienza magica: questo kit espande l'illuminazione al di là dello schermo, regolando automaticamente intensità e colori in tempo reale grazie alla doppia fotocamera che si applica facilmente al vostro televisore. Inoltre, per rendere l'acquisto ancora più comodo, avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie a Cofidis. Se poi siete clienti Amazon Prime, beneficerete anche della spedizione gratuita.

Kit per la retroilluminazione Govee T2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit di retroilluminazione è l'acquisto perfetto per chi possiede un televisore con dimensioni comprese tra 55" e 65", dato che la striscia LED è lunga ben 3,6 metri. È un prodotto essenziale per gli appassionati di cinema che amano guardare i contenuti in streaming. Con il kit Govee T2 Envisual, basterà accedere alle principali piattaforme come Netflix, Prime Video o Disney+, regolare il bilanciamento dei bianchi tramite l'app Govee Home e attendere che la doppia fotocamera catturi le giuste sfumature dello schermo, per poi proiettarle sulla parete in tempo reale.

Inoltre, questo prodotto è l'ideale anche per i gamer che vogliono creare la giusta atmosfera durante le proprie sessioni di gioco, ma anche agli streamer, che potranno stupire i propri spettatori con gli incredibili giochi di luce di questo sistema di illuminazione smart. Aggiungiamo che è un must per chi possiede un assistente vocale, poiché potrete controllare facilmente l'accensione, lo spegnimento e le funzionalità dei LED semplicemente con la vostra voce.

Il prezzo del kit Govee T2 Envisual ha subito alcune variazioni nell'ultimo anno rispetto al prezzo di listino di 149,99€, ma oggi potete acquistarlo al prezzo più basso sul mercato. Solo durante la Festa delle Offerte Prime è sceso sotto i 100,00€, per cui i 103,99€ proposti da Amazon sono un'ottimo compromesso fra il costo consigliato e il minimo storico. Dato, però, che il prezzo sta già iniziando a risalire, è probabile che questa offerta durerà ancora poco tempo, per cui vi esortiamo a fare i vostri acquisti quanto prima.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte o la promozione stessa potrebbero terminare a breve.

