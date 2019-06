42 sportelli automatici (ATM) di criptovalute in Italia: ecco dove sono

CoinATMradar ha confermato che nel mondo è stata superata quota 5mila sportelli automatici di criptovalute, di cui 42 in Italia.

In Italia ci sono 42 sportelli automatici (ATM) di criptovalute (qui l’ubicazione), secondo l’ultima rilevazione di CoinATMradar. Il dato non è eclatante ma recentemente nel mondo è stata superata quota 5.000, a dimostrazione che l’implementazione ha subito un’impennata negli ultimi 12 mesi – la rilevazione è iniziata nel 2013. Una delle aziende leader del settore, General Bytes, ha contribuito all’incremento nell’ultimo mese con ben 69 nuove unità.

Il ritmo globale per ora è di 6,3 nuovi sportelli di criptovalute al giorno e mantenendo questo ritmo – ma non è scontato – potrebbe essere raggiunta quota 10mila in circa 2 anni e mezzo. Sulla diffusione pesano infatti implicazioni legali: il sindaco di Vancouver recentemente ha proposto un divieto per i potenziali rischi legati a riciclaggio di denaro.

Ad ogni modo per ora la maggior parte degli sportelli sono in Nord America: esattamente il 60% negli Stati Uniti e il 12,4% in Canada. La quota europea invece non supera il 22%, mentre l’Asia si ferma al 2%. Nel Vecchio Continente la fanno da padroni soprattutto Austria (5,2%) e Regno Unito (4,6%); gli altri paesi sono vicini all’1% o nettamente sotto.

Appunto l’Italia, con il suo 0,7%, vede Milano in testa con 9 sportelli, seguita da Bologna con 8 e Firenze con 4. L’offerta prevede per lo più Bitcoin, Bitcoin cash, Ether, Dash, Litecoin, Zcash, Moneo e Dogecoin. Gli sportelli consentono di prelevare contanti o versare contanti nel proprio conto bitcoin, ma prima bisogna installare il portafoglio elettronico sul proprio smartphone e generare il proprio indirizzo Bitcoin (una specie di codice IBAN) e il relativo QR Code da far riconoscere alla macchina.