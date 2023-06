State pensando di acquistare una nuova smart TV ultra performante per godervi al meglio i vostri programmi e videogiochi preferiti? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire l’occasione di fare vostra la straordinaria Samsung QN94 approfittando dello sconto di ben 653,11€ offerto da Amazon. Come vedete, le promozioni non mancano di certo, anche prima dell’attesissimo Prime Day 2023!

La promozione fa precipitare il prezzo da 1.499,00€ ad appena 845,89€, ovvero il 44% in meno. A rendere questa offerta ancora più appetibile e accessibile contribuisce di certo la possibilità di dilazionare l’intero imposto semplicemente selezionando CreditLine come metodo di pagamento.

Questa splendida smart TV fa parte della serie Neo QLED di Samsung che vanta la rivoluzionaria tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, per contrasti ultra nitidi in risoluzione 4K. Ogni immagine prenderà vita con colori vivaci e neri profondi che vi regaleranno un’esperienza visiva straordinaria.

Grazie alla tecnologia Ultra HD Dimming di ultima generazione, avrete un controllo preciso sul pannello della vostra nuova smart TV, ottenendo contrasti incredibili e immagini nitide come mai prima d’ora. Rispetto al modello base QN90B, questa versione è un vero e proprio salto di qualità. Con la tecnologia Quantum HDR, poi, ogni fotogramma sarà perfettamente illuminato, con colori brillanti e dettagli incredibilmente definiti.

Il vero cuore pulsante di questo modello è il potente processore Neo Quantum 4K, che esalta ogni contenuto per offrirvi una definizione eccezionale. Questo processore utilizza l’intelligenza artificiale anche per ottimizzare in 4K le immagini con risoluzione inferiore grazie all’upscaling, migliorando così in modo drastico la visione di questo tipo di contenuti. Per completare il tutto, Dolby Atmos e OTS Lite vi restituiranno un audio tridimensionale coinvolgente e immersivo, grazie ai potenti altoparlanti integrati.

Va poi aggiunto che stiamo parlando di una smart TV perfetta anche per i gamer: Motion Xcelerator Turbo garantisce miglioramenti fino a 144 Hz, per giocare in modo fluido, senza lag né fastidi. La tecnologia FreeSync Premium Pro AMD, poi, perfeziona ulteriormente queste prestazioni, per regalarvi straordinarie immagini HDR e bassa latenza.

Infine, SmartHub vi permetterà di avere in un unico posto tutte le applicazioni e i servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Prime Video, così non dovrete più impazzire per cercare cosa guardare in TV!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!