5 bellissimi set Lego Technic da acquistare subito

Ormai lo saprete, qui in Tom’s siamo grandi amanti dei Lego! Guardiamo con curiosità a tutti gli aggiornamenti dell’azienda, e non abbiamo lesinato il nostro amore attraverso una serie di articoli, tutti nati con l’intento di aiutarvi a coltivare la nostra stessa passione: quella per i mattoncini. Sulla scia di questa passione abbiamo quindi deciso di rispondere alla vostra richiesta di parlare ancora di set da acquistare, ma relativamente ad uno specifico campionario dell’azienda, ovvero quello “Technic”.

Lego Technic, per chi non lo sapesse, è la linea Lego squisitamente pensata per i progetti più tecnici e complessi, in cui il mattoncino “classico” viene sostituito da altre tipologie di componenti, pensate per restituire, nel complesso, una rappresentazione più realistica dei modelli.

Dovendoci limitare a 5, abbiamo cercato di scegliere i set che più ci hanno colpito in termini di rapporto qualità/prezzo. Non parliamo, quindi, di una lista dei più belli o dei migliori in senso assoluto.

Escavatore Liebherr R 9800

Grande novità di questo 2019 per la linea Technic, l’Escavaotore Liebherr R 9800 è uno dei set più grandi e poderosi mai prodotti per la linea tecnica di Lego, potendo contare sulla bellezza di 4.108 pezzi per una struttura di ben 39 cm di altezza, 65 cm di lunghezza e 27 cm di larghezza. Sviluppato in collaborazione con Liebherr, il modello è dotato dell’innovativa app LEGO TECHNIC CONTROL+ che permette di controllare l’escavatore grazie anche al sussidio di ben 7 motori!

L’escavatore è controllabile in tutto e per tutto, ed il feedback offerto dall’app è realistico e intuitivo e permette anche movimenti estremamente precisi. Va inoltre detto che, oltre ai tipici controlli di movimento, l’app in accoppiata con il set permette anche di destreggiarsi in alcune attività ludiche che, giorno per giorno, premiano l’utente con badge e premi digitali. Un set sostanzialmente bellissimo il cui unico neo, ad essere onesti, è quello di un prezzo davvero esoso: servono infatti ben 449,99€ per portarvelo a casa!

» Clicca qui per acquistare l’Escavatore Liebherr R 9800

Land Rover Defender

Seconda novità dell’anno in tema Technic, questo set rispecchia in tutto e per tutto un autentico classico dell’automobilismo inglese, ovvero il Land Rover Defender, veicolo all terrain qui proposto con la sua livrea verde militare. Come già successo per alcuni modelli ispirati alle grande marche automobilistiche, questo modello ripropone con estrema fedeltà le forme e i dettagli del veicolo reale a marchio Land Rover, con in più alcuni piccoli dettagli che faranno la gioia di chi ama esporre sulle proprie mensole i set Lego.

Dotato di dettagli precisi tra cui cerchi, interni e persino bagagli (apribili!) sul tettuccio, questo Defender si compone di 2.500 pezzi per 22 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza ed è anche dotata di un motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili sotto il cofano, trazione integrale funzionante con 3 differenziali, sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e un verricello funzionante! Se si toglie il fascino dettato da veicoli sportivi come la Chiron, a nostro giudizio questo Defender è forse uno dei modelli più precisi e dettagliati mai prodotto su licenza da Lego nel campo delle automobili. Venduto al prezzo di 179,99€ è stato recentemente vittima di forti sconti sui principali portali di shopping.

» Clicca qui per acquistare Land Rover Defender

Yacht da gara

È molto raro vedere set Lego dedicati esclusivamente alle imbarcazioni. Non che non esistano, ma sono sicuramente in numero minore (e di molto) rispetto ai set terrestri. Ecco perché non potevamo non inserire questo Yacht da gara. Un set che, per altro viene venduto ad un prezzo accessibilissimo specie se considerate che, una volta montato, parliamo di ben 36 cm di lunghezza e di 26 di altezza. Una roba niente male insomma.

Quello che colpisce dello Yacht è la forma sinuosa della sua livrea che, unita alla bellissima colorazione (specie della vela) lo rende davvero molto bello da vedere e da costruire. Da non sottovalutare, infine, che si tratta di un set 2-in-1, che può quindi essere montato in due disposizioni diverse. In questo caso: lo yacht e il catamarano. Anche se la prima è decisamente più accattivante.

» Clicca qui per acquistare la Yacht da gara

Macchina forestale

Uno degli ultimi set arrivati sul mercato, purtroppo passato un po’ in sordina a causa della ben più chiacchierata Bugatti, la Macchina forestale è un set complesso e veramente molto piacevole da montare e da esporre. Si tratta sostanzialmente di un mezzo pesante per il taglio e il trasporto dei tronchi, ovviamente attivato dal sistema Power Function. La cosa più bella del set, è il fatto che il movimento dei bracci è gestito da un sistema pneumatico che, oltre a funzionare in modo estremamente realistico, dona ai bracci in movimento un feeling abbastanza inedito per un set lego.

I set con funzioni pneumatica non sono una novità, ma Lego in effetti non ha mai sfruttato appieno questa tipologia di funzioni, tanto che la Macchina Forestale è effettivamente il primo set a montare le nuove componenti “Pneumatic System V2”. Come per altri set Technic, inoltre, anche la Macchina Forestale si compone come un 2-in-1, con la possibilità di trasformare la macchina di potatura in un trattore da trasporto. Anche quest’ultimo, ovviamente, con funzioni pneumatiche e Power Function.

» Clicca qui per acquistare la Macchina forestale

Bugatti Chiron

Attualmente è forse il set più desiderato degli ultimi anni. La Bugatti Chiron è un set costoso, complesso e in sostanza bellissimo. 3599 pezzi, venduti per altro in una confezione di gran lusso, palesemente pensata per la frangia più collezionista degli appassionati Lego. Il set è stato realizzato in collaborazione con Bugatti e, per aumentarne l’esclusività, ogni singolo set è stato dotato di un numero seriale unico, a sottolineare lo status “da collezione” del prodotto.

Il set riproduce in modo molto fedele l’auto originale, è ricco di parti mobili, ed offre persino una versione semplificata del poderoso motore W16 presente sull’auto originale, con pistoni mobili che ne ricreano il moto. In sostanza parliamo di un set con un altissimo livello di dettaglio, con una riproduzione in scala dell’auto originale 1:8, il che si traduce in ben 56 cm di lunghezza, per 25 di larghezza e 14 di altezza. In poche parole: bellissima.

» Clicca qui per acquistare la Bugatti Chiron

Potrebbero interessarti anche