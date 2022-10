Il Prime Day, si sa, rilascia sempre grandi quantità di offerte ma, come in ogni edizione, ci sono una serie di occasioni d’acquisto che vanno colte al volo, come quelle che vi riporteremo in questo articolo, che sarà a tema cucina. I 5 elettrodomestici selezionati da noi godono di percentuali di sconto altissime, al punto che il risparmio sul prodotto meno scontato è del 40%.

Un’anteprima di cosa troverete in offerta? Tritatutto, macchine per caffè, frullatori e friggitrici ad aria. La lista prodotti è stata stilata tenendo in considerazione non solo la percentuale di sconto, ma anche la qualità dei prodotti, in modo da permettervi di risparmiare cifre importanti sui migliori elettrodomestici da cucina, di brand come De Longhi, Electrolux e Kenwood. Vi ricordiamo, come sempre durante queste occasioni, di attivare un abbonamento ad Amazon Prime, che sarà gratuito per i primi 30 giorni qualora non vi siate mai iscritti al servizio, indispensabili per accedere a questi incredibili tagli di prezzo.

Mixer a immersione Kenwood HDP404WH

Iniziamo con uno sconto del 50%, che si traduce in una spesa di soli 59,90€, relativo al Kenwood HDP404WH, un mixer a immersione di buon livello, dotato di svariati accessori pronti per essere usati per realizzare tante ricette gustose, inclusa la pappa per i più piccoli. Un prodotto da acquistare per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, in quanto un ottimo alleato per rendere più semplice e veloce il lavoro di preparazione degli alimenti. Le lame del Kenwood HDP404WH, rigorosamente in acciaio inox, si muovono lungo 3 diverse traiettorie, per un frullato praticamente perfetto. Potete aggiungere anche gli ingredienti più difficili, in quanto non sarà un problema per il motore da 800W, che assicura una velocità di lavorazione ai vertici della categoria.

Tritatutto Kenwood Chopper CHP61.100WH

Volete spendere ancora meno, rinunciando però a qualche accessorio? Allora il Kenwood Chopper CHP61.100WH è quello che vi consigliamo di acquistare prima che terminino le offerte di questo Prime Day di autunno, che garantisce un risparmio del 41% su questo tritatutto. Il prezzo da pagare sarà quindi di soli 29,44€, davvero pochi per un elettrodomestico da cucina così affidabile e funzionale, che può vantarsi di avere un potente motore da 500W. Il sistema a 4 lame si addice a erbe, verdure e cipolle, che si lasceranno tritare senza che la ciotola diventi instabile sul piano di lavoro, grazie a un gancio antiscivolo dedicato.

Macchina caffè De Longhi Magnifica S ECAM22

Nonostante gli abbiamo già dedicato un articolo in occasione di questo Prime Day, sottolineando lo sconto elevato, vogliamo proporvi anche in questa occasione la macchina per caffè automatica De Longhi Magnifica S ECAM22, visto che si tratta di uno di quei prodotti da cucina da non lasciarsi scappare, almeno non al prezzo di 289,00€. Un risparmio notevole se paragonato al prezzo originale di 520,00€, traducibile in un ribasso del 44%. Questo può essere utilizzato sia con i chicchi che con la polvere di caffè, una caratteristica che invoglierà ad acquistarla senza ripensamenti. Ovviamente parliamo di un modello capace di preparare un caffè come al bar, con risultati ottimali sia con l’espresso che cappuccino. Le funzionalità prevedono 13 livelli di macinatura, un sistema di controllo avanzato che regola automaticamente la temperatura di preparazione del caffè e una modalità Eco. Utilissimo poi il ripiano scaldatazze, simile a quello utilizzato nei bar.

Friggitrici ad aria smart Cosori CAF-P583S

Entrata tra le più vendute in assoluto, la friggitrice ad aria Cosori CAF-P583S gode di un ribasso pari al 40%, sufficiente per assicurare un risparmio netto di 100€. A differenza della maggior parte dei modelli della stessa categoria, questo modello possiede due elementi riscaldanti e due sensori dedicati al controllo della temperatura, per assicurare una cottura quanta più uniforme e precisa possibile. Dotata di un motore ad alte prestazioni, la Cosori CAF-P583S garantisce anche cotture rapidissime (in base a ciò che si cuoce ovviamente), merito anche del cestello in alluminio a triplo spessore, studiato per ottimizzare ancor di più il riscaldamento. Si tratta infine di una friggitrice ad aria smart, comandabile quindi a distanza tramite l’app dedicata, da cui è possibile monitorare anche l’avanzamento della cottura.

Frullatore Electrolux ESB2500 Sportsblender

Per concludere anche questa selezione prodotti dedicata ad alcuni elettrodomestici da cucina, vi segnaliamo il frullatore Electrolux ESB2500 Sportsblender che, a seguito dello sconto del 40%, potrete ora acquistare a un prezzo davvero irrisorio. Serviranno infatti solo 29,99€ per accaparrarselo e beneficiare della qualità e affidabilità di un marchio come Electrolux. Venduto con 2 borracce da 0,6 litri l’una, tra l’altro 100% BPA-Free, questo frullatore vi garantirà una sana alimentazione con la massima facilità, dato che basta schiacciare il comodo pulsante che si trova sul corpo del frullatore, realizzato in acciaio inox.

