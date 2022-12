Quando si sceglie un nuovo televisore, ci sono tanti criteri da prendere in considerazione e in cima alla lista dei desideri di molti di noi c’è un televisore gigante, qualcosa che sia da 75 pollici in su, anche meglio oltre gli 85, e qui i sogni si infrangono contro l’enorme pila di euro che servirebbe per comprarlo.

Eppure c’è un’alternativa, alla quale si arriva facendoci una domanda tutt’altro che scontata: “devo davvero comprare un televisore o sto cercando qualcosa di diverso?”

Sì, perché spesso quello che ci serve non è un televisore, ma videoproiettore. In particolare, uno di quelli a tiro corto come XGIMI Aura, un oggetto che offre grandi prestazioni a una frazione del prezzo di un televisore di grande polliciaggio. E per almeno cinque ottime ragioni…

Occupa poco spazio

Per posizionare XGIMI Aura vi basterà un tavolino di medie dimensioni ed è facile anche da trasportare: pensate a quanto sarebbe difficile, se non impossibile, portare in auto o su per le scale un televisore da 98” – mentre la scatola di XGIMI Aura è compatta e leggera. Inoltre, il vostro gatto non riuscirà a ribaltarlo sul pavimento passeggiandoci dietro o cercando di scalarlo.

Ciononostante, avrete uno schermo enorme: fino a 150” di diagonale, il doppio rispetto ai tipici 75” dei televisori più grandi e potrete proiettare sulla parete o su un telo dedicato, occupando pochissimo spazio.

Suono superiore

Diciamocelo: la maggior parte dei televisori ha un audio “così così” o anche peggio. XGIMI Aura, invece, integra una soundbar da 60 watt capace di generare un suono ricco e potente. I dialoghi sono chiari e i suoni ambientali riempiranno la stanza in modo credibile. Insieme all’immagine 4K su schermo gigante, l’audio di XGIMI Aura porta davvero l’esperienza del cinema in casa.

Prezzo competitivo

XGIMI Aura costa di listino 2.799 euro ma fino al 24 dicembre c’è una promozione che permette di averlo a circa 2.300 euro. Una cifra che è semplicemente incredibile, considerando che offre uno schermo 4K da 120 a 150″, insieme a una soundbar capace di generare un audio spettacolare.

In effetti, se anche fosse possibile prendere un televisore di pari dimensioni (non ne esistono per il mercato casalingo), andreste a spendere molte migliaia di euro in più. Inoltre, quanto spenderete per XGIMI Aura lo andrete lentamente a recuperare grazie al fatto che consuma meno elettricità rispetto a un grande televisore e quindi pesa meno sulla bolletta energetica. In una casa dove il televisore resta acceso molte ore al giorno, può senz’altro valerne la pena.

Ideale come TV di tutti i giorni

Si potrebbe pensare che il proiettore sia adatto solo come secondo schermo, qualcosa da accendere solo di tanto in tanto in tanto. In verità è perfetto anche come televisore di tutti i giorni: grazie al fatto che è basato su Android TV, potrete vedere senza problemi i contenuti delle vostre app preferite come RaiPlay, Disney+, Prime Video, Now Tv e così via. Aggiungendo un pratico decoder, potrete usare XGIMI Aura anche per vedere la TV digitale terrestre e godervi dal telegiornale alla partita di calcio in chiaro.

Un proiettore stanca meno la vista

XGIMI Aura è un videoproiettore e in quanto tale “lancia” un fascio di luce verso il telo o la parete. Questa luce poi rimbalza e raggiunge i nostri occhi. Con i televisori, invece, abbiamo una luce proiettata direttamente verso i nostri occhi. Questa differenza può sembrare piccola, ma non lo è: la luce indiretta è nettamente preferibile per la salute degli occhi che si stancheranno di meno quando guarderete la TV.

XGIMI Aura è la scelta perfetta

Insomma, se state pensando di prendere un televisore di grande dimensioni, meglio ripensarci e prendere un XGIMI Aura. Si spende di meno e si ottiene di più, il che è sempre una notizia fantastica.