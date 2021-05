5 strategie per diventare Influencer

Ti piacerebbe svegliarti ogni mattina con il sorriso stampato sulle labbra e con una gran voglia di iniziare la giornata, perché il tuo lavoro ti fa sentire finalmente realizzato? Se quello che fai oggi ti stressa e ti annoia, se non ti senti motivato e invidi la vita esclusiva degli influencer, non scoraggiarti ma anzi rimboccati le maniche e continua a leggere. Con i giusti consigli dati da un vero esperto di questo settore, anche tu potrai diventare un influencer.

Da 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’Italia. Nessuno più di lui può svelarti le migliori strategie per avviare una carriera da Influencer di successo.

Photo credit - depositphotos.com

Oggi con i Social Network, se vieni seguito da professionisti del settore, puoi diventare imprenditore di te stesso, libero di vivere la vita che hai sempre sognato. Fare l’influencer è un lavoro unico, interessante, che puoi fare dove vuoi con chi vuoi, con pochissimi mezzi e che ti permette di vivere ogni giorno esperienze esclusive.

Se anche tu vuoi diventare un influencer e non hai ancora un profilo social, o ci hai provato ma non è andata bene, oggi ti trovi nel posto giusto! Eccoti 5 strategie, da seguire per avviare una carriera da influencer di grande successo!

1. Scegli la giusta nicchia

Scegli da subito l’argomento da trattare nei tuoi profili, individua la tua nicchia di riferimento.

Gli influencer famosi, professano che per fare successo devi condividere con i tuoi follower la tua passione. Non è proprio così, infatti se vuoi fare il salto di qualità, se vuoi diventare un influencer forte, devi imparare a capire cos’è redditizio, cosa vuole il mercato e imparare ad amarlo. Questo in fondo è il segreto dell’imprenditoria e l’influencer è semplicemente un imprenditore digitale. Se quello che ti piace non è richiesto dal mercato o magari il mercato è saturo di questo “prodotto”, non funzionerà!

Scegli una nicchia profittevole, come possono essere: moda, tecnologia, finanza, cucina. Scegline una che ha poca concorrenza, ma molta richiesta; un trucco prezioso è quello di studiare le sotto nicchie. Ad esempio, se ti piace la categoria moda, non ti esortiamo a concorrere contro mostri sacri come Chiara Ferragni, ma ti consigliamo di specializzarti in una sotto categoria. Restando nel settore moda, potresti magari specializzarti in abiti riciclati per essere cool e sostenibile.

2. Scegli l’attrezzatura

Non commettere l’errore di pensare che per diventare un influencer hai bisogno di attrezzatura super costosa. Oggi chiunque può permettersi di comprare l’attrezzatura base per fare un lavoro eccellente. Infatti basta un buono smartphone di ultima generazione per realizzare lavori di qualità, ci sono YouTuber che sono diventati famosi usando solamente un iPhone.

Poi quando ad un certo punto inizierai a guadagnare, potrai magari prendere un led ring, una piccola videocamera e un microfono wireless. Insomma potrai consolidare la tua carriera di successo con meno di duemila euro. Pensaci, quante attività imprenditoriali puoi aprire con un investimento così ridotto?

3. Tecnica

La tecnica è semplicemente la parte di editing foto e montaggio video. All’inizio ti basterà usare le giuste app direttamente dal tuo smartphone. Per imparare tutti i trucchi per realizzare video in alta qualità con il tuo cellulare, ti consigliamo di visitare il canale del nostro Manabe Repici. In un futuro potrai mano a mano approfondire la tecnica, ma di questo ne parliamo nel video.

4. Scegli una strategia

Uno dei segreti più importanti per un’attività di successo è avere la giusta pianificazione. Avere una strategia è fondamentale, stabilisci fin da subito quanti post pubblichi, quanti video registri a settimana, quante storie giornaliere. Prepara e segui il tuo piano editoriale, non fare mai meno di quello che ti sei prefissato, solo la persistenza ti premierà. Le persone infatti sono abitudinarie e si affezionano a chi seguono con costanza.

5. Studia

Il segreto numero uno degli influencer di successo è lo studio! Non smettere mai di studiare in maniera maniacale tutta la concorrenza, studia quello che succede all’estero, dove nascono i contenuti di maggior tendenza del tuo settore, studia il tuo target, il mercato… insomma studia!

Per concludere ti vogliamo lasciare una perla preziosa, un dettaglio che ti può sembrare banale ma che ti potrà ripagare moltissimo: cita sempre la fonte! Citare la fonte dei tuoi contenuti, oltre a dimostrare che sei una persona preparata ed onesta, ti aprirà in futuro le porte di importanti collaborazioni. Come? Non perderti il video!