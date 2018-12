5G, Fastweb si accorda con Cellnex per l’impiego delle torri. Accelerazione nella sperimentazione a Roma, Genova, Bari e Matera

Fastweb collaborerà con Cellnex per lo sviluppo della rete 5G in Italia. Nello specifico il principale operatore europeo di servizi e infrastrutture di telecomunicazioni wireless metterà a disposizione di Fastweb le torri presenti nelle attuali aree di sperimentazione 5G, quindi a Roma, Genova, Bari e Matera.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di poter collaborare con Cellnex”, ha dichiarato Andrea Lasagna, Technology Officer di Fastweb. “Grazie a questo accordo, Fastweb conferma l’impegno nel rivestire un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’infrastruttura e dei servizi 5G in Italia e, oggi, l’azienda aggiunge un altro importante tassello alla strategia volta a posizionarci come il primo operatore italiano pienamente convergente fisso-mobile entro il 2020”.

Alfonso Alvarez, Deputy Managing Director di Cellnex Italia, ha confermato che l’accordo è “un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di realizzazione di infrastrutture innovative multi-operatore”.

Da ricordare che Fastweb non solo ha sviluppato una infrastruttura di rete nazionale in fibra ottica di 46.600 chilometri, con oltre 4 milioni di chilometri di fibra, ma raggiunge 21 milioni di abitazioni, di cui 8 con rete proprietaria, con velocità di collegamento fino a 1 Gigabit. Inoltre, grazie alla recente acquisizione dell’infrastruttura di rete wireless di Tiscali (FWA) con 836 torri e la piena titolarità dello spettro 3.5 GHz, la cui licenza era detenuta dalla controllata Aria, potrà entrare a pieno titoli per la competizione nel segmento 5G. Sì, perché reti in fibra e 5G sono sinergiche.

Cellnex dalla sua, non solo vanta un ampio portfolio di torri sulla penisola, ma si occupa anche di servizi per le infrastrutture di telecomunicazioni, reti di diffusione audiovisiva, servizi di reti di sicurezza ed emergenza, e soluzioni per la gestione intelligente di infrastrutture e servizi urbani – Smart city e IoT.