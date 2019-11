5G, in Cina i provider di Stato pronti ad accendere la più grande rete mondiale

Le tre principali telecom statali cinesi, China Unicom, China Telecom e China Mobile, hanno annunciato di essere pronte ad accendere la più grande rete 5G del mondo, domani.

Domani è un giorno che passerà alla Storia, perché vedrà l’attivazione della più grande rete 5G al mondo, quella cinese. Oggi infatti i tre principali provider di Stato, vale a dire China Unicom, China Mobile e China Telecom, hanno annunciato che tutto è pronto per l’attivazione dei servizi a partire da domani, venerdì primo novembre 2019.

Inizialmente ‎Pechino aveva fatto sapere di voler lanciare il servizio Internet mobile ultra-veloce, che promette di supportare nuove funzionalità come la guida autonoma, l’IoT e le smart cities, all’inizio del prossimo anno, ma le tensioni con gli Stati Uniti hanno portato a un’accelerazione dei piani, probabilmente al fine di ribadire il primato mondiale della Cina in uno dei settori chiave del futuro, nonostante il divieto di utilizzo delle tecnologie cinesi, soprattutto per quanto riguarda Huawei, voluto da Washington e i dazi su centinaia di miliardi di beni imposti dall’amministrazione Trump.

Photo credit - depositphotos.com

I cinesi in realtà non sono i primi al mondo ad effettuare il passaggio alle reti di quinta generazione. la Corea del Sud, infatti, ha attivato la propria rete 5G già dallo scorso aprile, mentre negli Stati Uniti i principali provider hanno introdotto le proprie reti ad alta velocità in diverse metropoli, tuttavia quella cinese sarà la più grande rete 5G al mondo. “Alcuni Paesi hanno già lanciato servizi 5G all’inizio di quest’anno”, hanno infatti spiegato alcuni analisti di Sanford C. Bernestein, “ma la Cina avrà la più grande rete commerciale 5G operativa al mondo a partire da questo venerdì. La portata della rete cinese e il prezzo dei servizi 5G avranno un impatto fondamentale lungo tutta la catena di approvvigionamento”.

‎Le autorità cinesi hanno detto di avere in programma l’installazione di oltre 50.000 stazioni base 5G in 50 città entro la fine di quest’anno, mentre le principali metropoli come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hangzhou, sono già interamente coperte. I piani partiranno da un costo di 128 yuan, pari a circa 16 euro. ‎