Siete amanti del cinema o se semplicemente non vedete l’ora di che arrivi la sera per rilassarvi sul divano davanti a un film o una serie tv? In tal caso avere dinanzi uno schermo di alta qualità è fondamentale per godersi i propri contenuti preferiti al meglio: tra le Smart TV migliori sul mercato spiccano le Sony Bravia, e il modello da 48″ oggi è in ribasso del 33% sul sito di Mediaworld!

La fantastica Sony Bravia XR A90K è infatti disponibile a soli 1.349,99€ e, considerando che il suo prezzo di listino è 1.949,99€, significa che potrete risparmiare ben 600,00€. Vista la qualità assoluta del prodotto vi consigliamo di approfittarne subito, dato che potrebbe andare esaurita in men che non si dica.

Le Smart TV della linea Bravia rappresentano la punta di diamante di Sony grazie al loro incredibile pannello OLED con tecnologia XR OLED Contrast Pro, che potenzia i colori e il contrasto nelle aree luminose, riproducendo neri assoluti e immagini di una qualità senza precedenti. Che si tratti di una partita di calcio, una serie tv o un film d’azione, ogni scena sarà ricca di dettagli per offrirvi un’immersività pari a quella di uno schermo cinematografico.

In0ltre, non solo godrete di immagini magnifiche, ma in più i contenuti andranno di pari passo con il comparto audio: la tecnologia Acoustic Surface Audio+ utilizza speciali attuatori per trasformare lo schermo in uno speaker multicanale. Il risultato? Un suono che segue perfettamente l’azione sullo schermo, con video e audio in totale armonia per un’esperienza davvero coinvolgente.

Infine, le Sony Bravia sono ricche di funzionalità Smart che vi torneranno utili e renderanno l’utilizzo del televisore ancor più semplice e pratico. Grazie al comando vocale integrato potrete impostare e controllare il dispositivo senza telecomando, oltre a chiedere un titolo da riprodurre, cercare per genere e persino ricevere consigli personalizzati sulle opere da guardare. Insomma, avrete tutti i vostri film e programmi preferiti a portata di mano (o meglio, di voce)!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina di Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

