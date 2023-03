Cercate una smart TV che vi permetta di accedere facilmente ai vostri contenuti preferiti e soprattutto che vi offra un nero perfetto, colori vivaci e un contrasto incredibile? Le offerte di primavera by Amazon vi permetteranno di acquistare una delle migliori smart TV risparmiando non poche centinaia di euro.

Scontata del 33% e per questo acquistabile a 1.199,00€ invece di 1.799,00€, la Panasonic TX-55LZ800E da 55″ ha tutto il necessario per permettervi di non dubitare della sua qualità. Un prezzo così basso su questo modello lo si è visto davvero in pochissime occasioni, anche perché parliamo di un televisore che potremmo definire di ultima generazione, visto che la maggior parte delle proposte dedicate al 2023 ancora non sono disponibili sul mercato.

Come detto, parliamo di una smart TV di altissimo livello, che non si limita a implementare un pannello OLED, ma tutta una serie di ottimizzazioni, sia hardware che software, che consentono a chi usufruirà dei contenuti audiovisivi di provare un nuovo modo di guardare il televisore. Il processore HCX PRO AI è pensato infatti per tirare fuori il massimo potenziale del pannello OLED, agendo in tempo reale sull’accuratezza del colore, contrasto e nitidezza, per una resa delle immagini che fa davvero la differenza, anche se comparata con alcune smart TV di un certo livello.

Le condizioni di luce del vostro ambiente cambiano in continuazione? Nessun problema, poiché con la Panasonic TX-55LZ800E da 55″ avrete la certezza di guardare immagini sempre ben calibrate, notando ogni minimo dettaglio di una scena di un film o serie TV, a prescindere che ci sia poca o tanta luce. Ciò sarà garantito non solo dal processore citato poc’anzi, ma anche dal supporto Dolby Vision IQ.

Quando si guarda un film, ma anche un semplice programma televisivo, anche l’audio vuole la sua parte. Pur essendo sottile, come la maggior parte delle moderne smart TV, la Panasonic TX-55LZ800E riproduce un audio più che accettabile, con una buona presenza anche di bassi, garantiti da un subwoofer incorporato dedicato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

