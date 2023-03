Se almeno una volta avete passato del tempo scrollando su TikTok, vi sarà capitato sicuramente di vedere video in cui vengono mostrati prodotti che, nella loro utilità, sono capaci di offrire delle piccole rivoluzioni nella vita quotidiana. Che sia risparmiare qualche minuto dalla routine giornaliera, svolgere più facilmente un’attività altrimenti laboriosa o semplicemente avere un oggetto di decorazione che dona un tocco di originalità in più a una stanza, questi articoli hanno conquistato talmente tante persone da diventare virali.

7 prodotti Amazon virali su TikTok

Etichettatrice portatile a nastro

Iniziamo con un prodotto che si rivelerà incredibilmente utile in svariate situazioni, ovvero un’etichettatrice portatile a nastro. Dall’aspetto vintage ma dalle funzionalità moderne, vi permetterà di stampare etichette termiche chiare e nitide, facili da leggere e in grado di durare fino a 3 anni; grazie al Bluetooth potrete collegarla facilmente a qualsiasi dispositivo, sfruttando l’App per personalizzare le vostre creazioni. Inoltre, sono presenti anche una taglierina manuale e dei semplici tasti per accendere e spegnere la macchina e per stampare la data.

Vedi su Amazon

DUTTY salvadanaio dinamico a forma di viso

Uno tra i prodotti diventati virali su TikTok non per la sua utilità ma per la sua stranezza è il salvadanaio dinamico a forma di viso di marca DUTTY. Disponibile in tre diversi colori, vi osserverà con una faccia particolarmente espressiva (e un po’ inquietante), e si attiverà automaticamente al rilevamento della vostra mano, ingurgitando le monete con una velocità che dipende dalla loro grandezza.

Vedi offerta

Accessorio pulizia schermo e tastiera PC

Passiamo ora a un oggetto molto utile, ovvero un prodotto che vi consentirà di pulire velocemente sia gli schermi di PC, tablet e smartphone che la tastiera. Il dispositivo ha infatti due diversi accessori: un pad in microfibra e una morbida spazzola, grazie ai quali direte addio a polvere e sporco dalla vostra postazione a casa o in ufficio.

Vedi offerta

Auricolari Wireless Gravastar SIRIUS PRO

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari Wireless che abbia un aspetto futuristico, le Gravastar SIRIUS PRO sono perfette per voi. Si tratta di cuffie dalla qualità audio ottima e dotate di tecnologia di cancellazione dei rumori per permettervi di immergervi completamente nella vostra sessione di ascolto. Inoltre, sono resistenti a graffi e cadute, oltre a essere impermeabili all’acqua e alla polvere. Insomma, belle, resistenti e potenti: cosa desiderate di più?

Vedi offerta

Portaoggetti o pattumiera per auto

Le auto, specialmente se si hanno bambini a bordo, diventano facilmente una pattumiera mobile in cui vengono lasciate bottigliette, incarti vuoti di merendine, fazzoletti e quant’altro. Ebbene, grazie al contenitore multifunzione di marca High Road risolverete questo problema: si tratta di un contenitore coperto e spazioso che potrete sfruttare sia come portaoggetti che come cestino, attaccandolo comodamente al poggiatesta o alla console del veicolo. Inoltre, il rivestimento in vinile previene qualsiasi perdita, mentre le tasche esterne vi consentiranno di inserire ulteriori oggetti.

Vedi offerta

Diffusore di aromi agli oli essenziali

Uno dei prodotti che sono diventati virali su TikTok grazie alla loro versatilità è questo diffusore di aromi agli oli essenziali, perfetto per essere posizionato a casa, in ufficio o persino in auto. Il dispositivo funziona anche come mini umidificatore, funzionando fino a 12 ore di fila dopo essere stato riempito con 60 ml di acqua e spegnendosi automaticamente una volta esaurito il liquido. Oltre che sprigionare piacevoli aromi nell’ambiente, il dispositivo funge anche da deumidificatore, il tutto collegandolo semplicemente con un cavo USB.

Vedi offerta

Lampada luna 3D

Concludiamo la lista con la lampada a forma di luna 3D di ACED, che renderà qualsiasi stanza spaziale grazie al suo design magnifico. La batteria da 500mAh durerà fino a 20 ore con la luminosità più bassa, e 4 ore con quella più alta, e vi basterà poi collegarla alla corrente per poco più di un’ora per ricaricarla completamente. Tramite il piccolo e comodo telecomando, oppure toccando la lampada, potrete scegliere tra ben 16 colori, creando così il mood perfetto per ogni situazione.

Vedi offerta

