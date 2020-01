7 Smart TV 4K DVB-T2 con sconti fino al 50% da Yeppon

Abbiamo già dato un’occhiata alle offerte della giornata che, specie su Amazon, coinvolgono tantissimi elettrodomestici ad uso e misura di ogni esigenza ed ogni tasca della rete. Consci, però, che con il nuovo anno arriva, per molti di voi, la voglia di dare una rinfrescata a casa, mobilio ed elettrodomestici vari, vi segnaliamo anche questa ottima offerta disponibile su Yeppon, popolare rivenditore italiano che mette in sconto ben 7 smart TV DVB-T2 con sconti fino al 50%, il tutto ovviamente in occasione dello switch off di cui tanto si sente parlare nel corso degli ultimi mesi.

Come saprete, infatti, nonostante manchi ancora un bel po’ al switch off dell’attuale tecnologia di trasmissione televisiva, in virtù del passaggio allo standard DVB T2 che sarà ufficialmente abilitato a metà del 2022, molti rivenditori stanno già adoperando proponendo diversi sconti per incentivare al passaggio alla nuova tecnologia. Sostanzialmente, nei prossimi anni sarà introdotto il nuovo codec HEVC, che causerà problemi anche a chi dispone di una tv non proprio datata, ma comunque antecedente al 2014-2015. Benché, infatti, le tv di quegli anni dispongano del supporto DVB T2, non tutte dispongono dell’abilitazione al codec HEVC, motivo per cui entro il 2022 (premesso non siate muniti di un decoder esterno) anche questi apparecchi potrebbero non ricevere adeguatamente i canali televisivi… o non riceverli affatto! La scadenza, come detto, è quella di giugno 2022, ma molti dei principali store online (e non), come appunto Yeppon, si stanno proponendo con numerose promozioni.

Dunque, senza indugiare ulteriormente, vi offriamo l’intero catalogo di tv in offerta su Yeppon in occasione di questa tornata di sconti con l’invito, ovviamente, a seguire quotidianamente le nostre attività editoriali dedicate agli sconti, così da poter approfittare sempre e comunque delle migliori promozioni. Un ottimo escamotage può essere quello di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del caso. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buoni acquisti!

Le smart tv in offerta

