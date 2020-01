70 giorni gratuiti di Amazon Music Unlimited in occasione di Sanremo, come attivare l’offerta

Dopo avervi già proposto le offerte del giorno presenti su Amazon, vi segnaliamo che in occasione dell’imminente Festival di San Remo, Amazon ha appena inaugurato un’interessante offerta che vi permetterà di provare gratuitamente il servizio Amazon Music Unlimted per ben 70 giorni! Si tratta di un’ottima promozione, disponibile per i clienti che si iscriveranno al servizio scegliendo la formula di abbonamento individuale mensile e che non hanno già usufruito della prova gratuita del servizio, né di alcuna precedente formula di sottoscrizione ad Amazon Music.

L’offerta è valida a partire da oggi, 28 gennaio, e sarà disponibile fino al prossimo 16 febbraio 2020. Sostanzialmente Amazon vi permette di usufruire dei canonici 30 giorni di prova gratuita a cui si sommeranno automaticamente (previo il rispetto delle condizioni della promozione), ben 40 giorni di utilizzo gratuito, corrispondenti a 15 euro di sottoscrizione del servizio. Al termine del periodo di uso gratuito di 70 giorni, l’abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento, anche durante il periodo di prova.

Per usufruire della prova non dovrete far altro che visitare la pagina relativa alla promozione, raggiungibile anche cliccando il banner sottostante. Perché non approfittarne?

Termini e Condizioni dell’offerta promozionale

L’offerta è valida dal 28 gennaio 2020 al 16 febbraio 2020.

Con l’offerta verrà applicato uno sconto pari a 15,00€ sull’Abbonamento Individuale mensile ad Amazon Music Unlimited (l’Offerta non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale).

Al termine del periodo di uso gratuito di 30 giorni, lo sconto sarà applicato al costo del tuo abbonamento. In particolare, ti sarà applicato uno sconto di 9,99€ (pari al costo mensile dell’Abbonamento Individuale) nel secondo mese di abbonamento e di 5,01€ nel terzo mese di abbonamento (la parte rimanente del credito complessivo di 15,00€). Pertanto, la terza mensilità avrà un costo pari a 4,98€. Una volta esaurito lo sconto pari a 15,00€, il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo ordinario mensile di 9,99€.

Puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento.

In caso di annullamento dell’abbonamento, non potrai usufruire dell’eventuale porzione di sconto non utilizzata.

L’Offerta non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Ciascun cliente può usufruire dell’Offerta una sola volta.

L’Offerta non è cumulabile con altre offerte promozionali in corso.

L’Offerta è riservata ai clienti di età pari o superiore a 18 anni.

L’Offerta non è trasferibile, non può essere venduta a terzi e non è convertibile in denaro.

L’Offerta è valida solo in relazione a contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited. I contenuti e servizi digitali potrebbero essere riservati ai clienti residenti in Italia.

Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere la presente Offerta in qualsiasi momento, senza preavviso.

