La sesta edizione di MIR 2023, fiera dedicata alle tecnologie e ai servizi professionali per audio e video nonché al mondo della musica e all’intrattenimento, si svolgerà dal 2 al 4 aprile 2023 presso il quartiere fieristico di Rimini. Il format sarà rinnovato con l’introduzione di aree tematiche e spazi dedicati ad esperienze immersive, puntando a un maggior coinvolgimento dell’end user B2B, al fine di allargare il proprio bacino di utenza.

MIR Tech rappresenta l’area “storica” della fiera dedicata alle aziende produttrici di tecnologie audio, video, luci e controllo e ai servizi per la musica e l’intrattenimento. Quest’anno, l’area è stata rinnovata grazie alla partnership con SIEC, Systems Integration Experience Community, che permetterà di scoprire nuove soluzioni, tecnologie e creatività. Le attività previste saranno rivolte non solo agli operatori del settore e alle rental company, ma anche ad un pubblico più ampio che coinvolge system integrator, architetti, designer, consulenti e creative agency. MIR Tech rappresenterà un vero e proprio “Salone dell’Audio Video”, in cui si tratteranno anche tutti i temi legati alle nuove tendenze nel mondo del lavoro, della didattica, della progettazione degli spazi, delle soluzioni interattive e immersive.

Foto generiche

Inoltre, in MIR Tech, la novità più interessante sarà l’area AV Experience, una galleria immersiva composta da un insieme di installazioni create dalle aziende utilizzando soluzioni multimediali. Questo spazio costituirà una vetrina interessante per categorie quali architetti, ingegneri, IT manager e designer che sempre più hanno la necessità di progettare o utilizzare soluzioni tecnologiche innovative da applicare in diversi contesti come eventi, teatri, musei, luoghi di lavoro, mondo della formazione e del retail.

Un’altra novità assoluta di questa edizione è MIR Club, un esclusivo progetto dedicato ai “makers” dell’industria musicale e dell’intrattenimento. Questa nuova area, nata grazie alla collaborazione con Music Innovation Hub, la prima impresa sociale che alimenta progetti innovativi e socialmente responsabili del settore musicale, sarà uno spazio pensato per una partecipazione attiva di professionisti e appassionati del settore. L’obiettivo è quello di creare un ambiente di incontro, dialogo e confronto tra artisti, makers nel campo dell’ideazione, della produzione di eventi di musica live e le più diverse industrie creative e culturali, al fine di sviluppare progetti sostenibili.

Infine, anche per questa edizione, MIR si avvale della partnership con gli organizzatori di Live You Play, che daranno l’opportunità ai professionisti di conoscere i segreti e i punti di forza di tutte le apparecchiature, sopra e sotto il palco, in un ambiente unico al mondo. Il progetto Live You Play è un’occasione per testare e provare tutte le tecnologie audio e video e luci in modo completamente funzionante, e per acquisire conoscenze tecniche utili per la realizzazione di eventi di successo.