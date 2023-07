Netflix, il noto servizio di streaming, ha recentemente preso una decisione che sta scatenando reazioni furiose tra i suoi utenti. Dopo aver eliminato, il mese scorso, il piano più economico senza pubblicità in Canada , la piattaforma sta facendo lo stesso nei mercati statunitense e britannico, secondo quanto riportato da Cord Busters.

Le pagine di supporto di Netflix negli Stati Uniti, e nel Regno Unito, confermano il cambio di rotta della piattaforma: il piano base, che prevedeva un costo di $9,99 (£6,99) al mese, non è più disponibile per i nuovi membri o per coloro che decidono di ritornare ad abbonarsi.

Per chi è già abbonato al piano base, invece, si avrà la possibilità di mantenere lo storico prezzo di $9,99, fintanto che non lo annullerà o deciderà di cambiare piano. Tuttavia, questa decisione sta facendo infuriare chi stava valutando di passare a un’opzione più economica e senza pubblicità, poiché Netflix, ora, offre solo tre piani ben distinti.

Il nuovo tariffario di Netflix prevede un piano “ad-supported” da $6,99 (£4,99) al mese, uno standard da $15,49 (£10,99) al mese e il, tanto discusso, premium da $19,99 (£15,99) al mese. L’opzione base, che forniva la possibilità di guardare in HD su un solo dispositivo alla volta, si posizionava come un punto intermedio tra i piani più costosi, senza pubblicità, e il recente “ad-supported“.

La portavoce di Netflix, Kumiko Hidaka, ha confermato la rimozione del piano base in una dichiarazione a The Verge e ha, inoltre, sottolineato che i nuovi prezzi di partenza, ossia $6,99 negli Stati Uniti e £4,99 nel Regno Unito, sono inferiori rispetto alla concorrenza, senza però accennare minimamente all’introduzione delle pubblicità.

La scomparsa del piano base non è stata, però, una sorpresa per tutti, visto che era stato precedentemente rimosso, molto silenziosamente, già in Canada. Successivamente, nei mercati statunitense e britannico, Netflix iniziò a nascondere il piano base, per i nuovi utenti che si iscrivevano alla piattaforma, mostrandolo esclusivamente quando si premeva il pulsante “vedi tutti i piani”. Insomma, il cambiamento era già nell’aria da tempo.

Ciò che fa sorridere è che questa notizia arriva proprio nel giorno in cui Netflix si appresta a comunicare i suoi risultati finanziari. Molti utenti, difatti, attendono di conoscere i motivi che hanno portato alla decisione di eliminare l’opzione più economica, così come le eventuali future strategie della celebre piattaforma di streaming.