Per anni, Apple ha regnato all’interno del JetSet, diventando ben presto il “simbolo tech” di numerose celebrità. Gli iPhone sono comparsi nelle foto dei paparazzi di tutto il Mondo, hanno impreziosito numerose serate di gala, adornato le première dei film e fatto apparizioni durante incontri politici e scontri sportivi ma indovinate un po’? Non tutte le celebrità sono state ammaliate dallo smartphone di Apple.

Non tantissime ma alcune celebrità rimangono fedeli agli smartphone Android o evitano, molto semplicemente, gli smartphone in maniera totalitaria. Ebbene sì, avete sentito bene: ci sono delle celebrità che preferiscono stare senza smartphone e risparmiarsi di rispondere a quella inevitabile, quanto fastidiosa, domanda: “Sei completamente dipendente dal tuo smartphone?”

Detto questo, bando alle ciance e andiamo a scoprire 5 celebrità che hanno intrapreso un percorso diverso, rifuggendo gli iPhone o, addirittura, la telefonia moderna.

Gates

Iniziamo con il magnate miliardario Bill Gates, anche noto come il fondatore di Microsoft. Il quale, per quanto abbia rifiutato di possedere uno smartphone per anni, ha infine deciso di legarsi alla linea Galaxy Z Fold di Samsung.

Si vocifera che abbia usato lo Z Fold 3 com primo smartphone e che da quel momento sia rimasto affascinato dalla gamma pieghevole di Samsung, al punto da passare allo Z Fold 4 e, con molta probabilità, avere già uno Z Fold 5 in tasca. Rimane comunque curioso sapere che, una figura del calibro di Bill Gates, non sia attratta da una rivoluzione tecnologica come lo smartphone.

Zuckerberg

Passiamo a Marc Zuckerberg, il proprietario di Meta che è saltato da tempo a bordo del treno di Samsung. Secondo le informazioni più recenti, sembra che Zuckerberg stia utilizzando un Samsung Galaxy S22, il che vuol dire che, con l’atteso rilascio del Galaxy S24, il boss di Meta potrebbe concedersi un upgrade.

Il proprietario di Meta ha precedentemente dichiarato di preferire semplicemente i telefoni Samsung e ha menzionato che una delle ragioni della sua scelta di un telefono Android è l’ampio utilizzo dei dispositivi Android in tutto il mondo.

Ci si aspetterebbe che una figura del calibro del T-800, avesse una certa dedizione per le tecnologie più innovative e futuristiche e invece, il buon Arnold Schwarzenegger è una di quelle persone che alla domanda “Possiedi uno smartphone?”, ti risponde semplicemente “Nah, sto bene così.“.

Per quanto si possa pensare che un ex governatore faccia del suo telefono lo strumento di lavoro preferenziale, Schwarzenegger gioca in un campionato diverso, evitando del tutto la follia degli smartphone e limitandosi ad avere un iPad dedicato esclusivamente per le chiamate FaceTime.

Cruise

Tom Cruise, la star della serie Mission Impossible, per quanto giochi con ogni tipo di gadget ad alta tecnologia sul grande schermo, ha gentilmente declinato l’invito dello smartphone. E sapete una cosa? Non se ne è mai pentito.

Passiamo poi a Christopher Nolan, il quale ha una visione ben precisa sull’universo degli smartphone. L’architetto di meraviglie cinematografiche come “Oppenheimer” è rimasto fedele al suo vecchio flip phone, decidendo di concentrarsi completamente alla creazione delle sue opere.

In un’intervista recente a The Hollywood Reporter, difatti, ha dichiarato: “Penso che la tecnologia, e ciò che può offrire, sia incredibile. La mia scelta personale riguarda quanto io venga coinvolto proprio dai gadget tecnologici. Si tratta esclusivamente della mia capacità di distrarmi. Se sto scrivendo le mie sceneggiature, passare tutto il giorno su uno smartphone non sarebbe molto produttivo per me.”