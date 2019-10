800€ di cashback sull’acquisto di fotocamere Sony

Su Ollo Store arriva la nuova promozione Cashback Sony con un rimborso fino a 800€ sull'acquisto di un'ottica, di una fotocamera o di una videocamera Sony.

Su Ollo Store, rivenditore autorizzato Sony Italia, arriva la nuova promozione Cashback Sony con un rimborso fino a 800€ sull’acquisto di un’ottica, di una fotocamera o di una videocamera Sony. La promozione è valida dal 16 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 esclusivamente presso i rivenditori autorizzati e sul portale di Ollo store.

L’iniziativa è cumulabile al tasso zero 10 o 20 mesi disponibile sul sito, mentre per quanto riguarda il rimborso in sé, la sua richiesta dovrà essere inviata entro un mese dalla data di acquisto del prodotto.

Il regolamento completo, con le specifiche relative ai portali di acquisto può essere consultato a questo indirizzo, di seguito invece una nostra selezione delle offerte disponibili più interessanti. Per l’offerta completa, invece, vi invitiamo a cliccare sul banner sottostante.

La nostra selezione di prodotti

