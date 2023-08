Si è conclusa ieri la Gamescom 2023, ma continua la Gaming Week lanciata da Amazon in occasione della fiera incentrata sul mondo videoludico; nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di console, videogiochi e accessori, ma le offerte vanno ben oltre, arrivando persino alle smart TV. Se siete alla ricerca di un televisore capace di far fare un salto di qualità alle vostre sessioni di gaming vi consigliamo di dare uno sguardo al Samsung Neo QLED 8K QN900A da 65″, oggi scontato di 900,00€.

Questa spettacolare smart TV potrà essere vostra a soli 1.599,00€ invece di 2.499,99€, e potrete anche optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo le istruzioni riportate sul sito web. Dato che le scorte disponibili su Amazon sono molto limitate e stanno andando a ruba vi consigliamo di approfittarne subito, potrebbero esaurire in men che non si dica!

La Samsung Neo QLED rappresenta la scelta ideale per chi desidera andare oltre l’ormai standard risoluzione 4K, immergendosi nel mondo di dettagli straordinari offerti dall’8K. Con la tecnologia Quantum Matrix, ogni singolo elemento delle scene, sia luminose che scure, viene reso in modo impeccabile. L’eccezionale esperienza visiva è ulteriormente amplificata dalla mappatura tonale dinamica dell’HDR10+, che regola automaticamente colori e contrasti di ogni inquadratura, garantendo un’immagine sempre perfetta, sia che si tratti di un film d’azione o di un evento sportivo.

Ovviamente, anche le vostre sessioni di gaming godranno di queste tecnologie, unite a quelle pensate appositamente per i videogiochi come la Motion Xcelerator Turbo+ e la Freesync Premium Pro. Queste creeranno la perfetta combinazione di prestazioni fluide, straordinarie immagini HDR e bassa latenza, per una performance ottimizzata al massimo e con una frequenza di aggiornamento di ben 120 Hz.

Non solo l’immagine è stupefacente in questa smart TV, ma anche l’audio è di altissimo livello, nettamente al di sopra della media del settore. Grazie alla compatibilità con le tecnologie Dolby Atmos e OTS Lite, infatti, l’audio surround 3D vi avvolgerà completamente, portando l’esperienza sonora al livello di una vera sala cinematografica e assicurando che ogni dialogo e ogni effetto siano chiari e coinvolgenti.

Anche a livello di design Samsung ha dato il meglio di sé con la QN900A: i bordi neri pressoché inesistenti, uniti al telaio ultra sottile, vi consentono di immergervi completamente nei contenuti che state guardando, eliminando ogni tipo di distrazione. Persino l’installazione della smart TV sarà incredibilmente semplice, dato che avrete pochissimi cavi da collegare, per un risultato elegante e sobrio.

Naturalmente, la Samsung Neo QLED è dotata anche di svariate funzionalità smart avanzate. Smart Hub semplifica l’accesso ai vostri contenuti preferiti e alle app di streaming come YouTube, Netflix e Disney+. Inoltre, con il supporto dell’app SmartThings, è possibile controllare e monitorare i dispositivi smart in casa tramite il telecomando o comandi vocali.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

