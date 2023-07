Se state cercando una smart TV da 43″ con specifiche tecniche paragonabili a modelli più costosi, Unieuro ha l’offerta perfetta per voi! La Xiaomi 43A2, una delle ultime prodotte dal noto produttore, vi offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo, ancora più vantaggioso grazie allo sconto attuale. Potrete acquistarla da Unieuro a soli 249,90€, risparmiando ben 200,00€ rispetto al suo prezzo originale.

Questa smart TV offre qualità che la posizionano tra le migliori nella sua fascia di prezzo, con una serie di funzionalità intelligenti che vi consentiranno di navigare in streaming e connettervi ai servizi di intrattenimento più popolari tramite AndroidTV.

Progettata con un design full-screen, questa smart TV offre non solo un’eccellente esperienza di visione in rapporto al prezzo, ma anche un aspetto moderno ed elegante che si adatta a ogni ambiente domestico. Ma passiamo alla qualità dell’immagine, poiché ovviamente è ciò che interessa di più su questi elettrodomestici. Con una risoluzione nativa 4K, le immagini saranno riprodotte con la stessa nitidezza dei modelli più all’avanguardia, per una perdita di dettagli praticamente nulla in film e serie TV.

Nonostante il pannello sia da 43″, la visione cinematografica è garantita grazie alla tecnologia Dolby Vision, uno standard del settore che offre luminosità, contrasto e colori vividi ma sempre realistici. La resa cromatica DCI-P3, un altro standard utilizzato dall’industria cinematografica, contribuisce ulteriormente a ottenere una straordinaria precisione cromatica. E tutto questo a un prezzo mai così conveniente.

Parlando del telecomando, il tasto Google Assistant semplifica il controllo della smart TV tramite comandi vocali. Google vi aiuterà a gestire la TV, a rispondere alle domande e persino a controllare gli altri dispositivi smart nella casa. Tutto è a portata di voce, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più comoda e intuitiva.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

