A El Salvador la birra si acquista in bitcoin dai chioschi self service

Come tutti sappiamo, El Salvador ha iniziato a utilizzare bitcoin come moneta a corso legale. Ora, il Paese ha iniziato a mettere chioschi self-service di birra per i cittadini, in cui è possibile pagare in bitcoin.

Insomma, sembrerebbe che man mano che bitcoin è più utilizzata in El Salvador, anche nelle piccole cose quotidiane come l’acquisto di una birra, molte paure e resistenze stiano svanendo, come affermato anche da alcuni salvadoregni sui social, che hanno condiviso opinioni su un video che mostra il funzionamento del chiosco self service per la birra, che hanno concordato sul fatto che la maggior parte dei salvadoregni ha avuto problemi perché non sapevano molto bene cosa fosse bitcoin.

Credit: Pixabay

D’altra parte, a parte il profitto generato da bitcoin, El Salvador sta progressivamente puntando sempre di più su tutte le attività collaterali rese possibili dal fatto che la popolare valuta digitale è ora legale nel Paese. A questo proposito infatti il Ministro del Turismo, Morena Valdez, ha detto che il governo sta pianificando tutta una serie di attività basate su bitcoin, tutto questo mentre imprenditori e turisti si stanno riversando in numero sempre crescente a El Salvador.