Lavorate e studiate con moltissimi dispositivi e vorreste semplificare quanto più possibile il vostro setup? In questo caso non dovreste farvi scappare la possibilità di portare a casa questo hub USB-C a cui collegare tutto, in sconto del 30% su Amazon.

Grazie a un semplice coupon, da spuntare sulla pagina apposita del prodotto, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 39,00€ invece di 55,99€. Per questo, vi consigliamo di sfruttare la promozione finché siete in tempo!

Se state cercando un Hub USB C HDMI 4K 60Hz di alta qualità, vi consigliamo di dare un’occhiata a questo straordinario dispositivo. Con la porta HDMI, potrete facilmente specchiare o estendere lo schermo del vostro computer su HDTV, proiettore o monitor, godendo di una trasmissione di video e audio impeccabile.

Questo pratico Hub USB C, inoltre, offre anche porte USB 3.0 e un lettore di schede SD TF. Le porte USB 3.0 vi permettono di collegare fino a 3 dispositivi periferici come mouse, tastiera e disco rigido, con una velocità di trasferimento dati fulminea fino a 5 Gbps. Il lettore di schede supporta velocità fino a 104 MB/s e permette di leggere o scrivere due schede contemporaneamente, consentendo il trasferimento di file tra di esse. In altre parole, potrete utilizzare fino a 3 periferiche USB e 2 schede contemporaneamente, semplificando ulteriormente le vostre attività.

Oltre a ciò, questo hub USB C è dotato anche di una porta RJ-45 per Ethernet Gigabit. Basta collegarlo al router tramite cavo di rete per ottenere una connessione Gigabit 1000Mbps GigaE, che vi offrirà un modo efficiente per passare dalla connessione WiFi a una connessione Ethernet più stabile e veloce.

Infine, il punto di forza di questo Hub USB C è la sua capacità di ricaricare il vostro laptop fino a 100W grazie al chip integrato di ultima generazione. Potrete quindi godervi la comodità di una ricarica rapida e fornire energia aggiuntiva a più periferiche a basso consumo, senza preoccuparvi più della scarica della batteria del vostro dispositivo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricordate di cliccare su applica coupon 30% prima di effettuare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!