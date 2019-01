ABA English: un’app per imparare l’inglese in maniera veloce e divertente

Con l’avvento del web, la crescente facilità di spostarsi, un mondo in continua evoluzione e l’arrivo di tanti termini inglesi nel nostro vocabolario, imparare l’inglese è ormai diventato necessario per potersi muovere e comunicare. È una delle poche lingue parlate e capite a livello globale e, sia che si tratti di lavoro che di divertimento, conoscerlo e migliorarlo è ormai indispensabile.

Purtroppo spesso manca il tempo di poter seguire un corso, delle lezioni, o di poterlo praticare. Fortunatamente si può provare nelle pause o nei mezzi di trasporto, utilizzando l’applicazione ABA English.

Cos’è ABA English?

ABA English è un’applicazione gratuita disponibile sia per utenti Android sia per utenti Apple, scaricabile rispettivamente da Play Store o App Store. Un’app dedicata all’insegnamento e al miglioramento della lingua inglese, adatta sia a chi non ha dimestichezza sia a chi vuole migliorare ulteriormente la propria pronuncia e il proprio vocabolario, magari in previsione di un viaggio o per puro interesse personale.

È dotata di un’interfaccia grafica molto semplice; già a partire dalla versione gratuita sono disponibili ben 144 videolezioni di grammatica interattiva, oltre all’accesso alla prima unità di ogni livello per 6 livelli totali.

La versione Premium, disponibile con abbonamenti mensili, semestrali, annuali o biennali, a partire da 5,2 euro al mese, offre invece accesso ai corsi, permette di comunicare in maniera diretta con il professore scelto e ottenere certificazioni che attestano il proprio livello di lingua inglese.

Come funziona?

Scaricata l’applicazione, la prima cosa da fare è creare un account, inserendo la propria e-mail, i propri dati e soprattutto il proprio livello di lingua inglese. Sono disponibili in tal senso diverse livelli, a partire dall’A1 Beginners, per chi fosse alle prime fasi dell’apprendimento della lingua inglese, fino ad arrivare al C1 Business, ovvero per utenti a livello avanzato che desiderano avere una padronanza quasi perfetta della lingua inglese, per potersi muovere con scioltezza nell’ambiente lavorativo.

Si potrà dunque accedere a più di 20 corsi per livello (per un totale di 6 livelli secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER), che permettono di approfondire i maggiori argomenti della grammatica e del vocabolario, attraverso delle simpatiche scene di vita quotidiana le quali, oltre a permettere di contestualizzare in maniera immediata l’uso di verbi, domande, modi ed eccezioni linguistiche, sono anche divertenti da guardare, consentendo così di apprendere senza mai annoiarsi.

Ogni lezione inizia con la visione di un ABA film, cortometraggi di produzione propria, utilizzando il dialogo per esercizi pratici di speaking, writing, listening, reading. La trama del film si presta all’acquisizione delle conoscenze grammaticali in modo progressivo, l’alunno concentra la sua attenzione sul contenuto e sulla storia invece che sulle regole. Questo metodo rende l’insegnamento non solo efficace ma anche divertente.

Ciò rende l’utilizzo adatto a tutti, a prescindere dall’età, in quanto l’apprendimento è semplificato. Per ogni lezione si possono attivare anche i sottotitoli in italiano, in modo da facilitare la comprensione, oltre ad avere accesso ad una serie di modalità dedicate per verificare quanto appreso e per mettersi alla prova.

Per migliorare la propria pronuncia è presente infatti la modalità “Parla”, tramite la quale si può ascoltare una frase preregistrata e ripeterla, per poi confrontare la pronuncia dello studente con quella corretta.

L’opzione “Scrivi”, che dà accesso ad un vero e proprio dettato, è molto utile per esercitarsi con l’ascolto e l’ortografia. In questo caso viene pronunciata una serie di frasi con difficoltà crescente, che contengono eccezioni verbali, nomi, pronomi e costrutti tipici della lingua inglese e, di volta in volta, l’utente dovrà scrivere quanto ascoltato.

Le “Videolezioni” sono invece vere e proprie lezioni frontali da cinque minuti ciascuna, dove i vari argomenti vengono analizzati e discussi da un insegnante madrelingua. Anche in questo caso sarà possibile attivare i sottotitoli.

Infine, tramite gli esercizi, sia teorici che più pratici, si può testare quanto appreso. Una volta completate tutte le voci, si sbloccherà il menu “Verifica” e si accederà alla prova finale di ogni corso.

L’applicazione è dunque davvero semplice e immediata da usare, e le units possono anche essere scaricate per l’uso offline, per evitare di consumare dati in mobilità.

Un altro menu fornisce accesso a due modalità di apprendimento un più ludiche. La prima è “More than words”, ovvero una serie di mini-giochi dove l’utente dovrà abbinare una determinata parola, suddivisa per argomento (colore, animali, frutta), all’immagine che la rappresenta. Un metodo di apprendimento molto divertente e semplice da svolgere.

“Awesome People” ci mette invece a disposizione delle brevi biografie di personaggi famosi, sia in inglese che in italiano. Dopo averle lette saremo messi alla prova tramite un mini quiz con alcune domande relative a quanto appreso su quel personaggio.

Stiamo ormai provando l’applicazione da circa una settimana, nelle pause e nei momenti liberi e possiamo tranquillamente affermare che, pur partendo da una buona base d’inglese, si tratta di uno strumento molto utile per potersi allenare quotidianamente, ripassare alcune particolari regole ed eccezioni e migliorare giorno dopo giorno, con metodi sempre divertenti e mai banali.