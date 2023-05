E’ iniziato ieri un esperimento di trasmissione di un messaggio radio “extra terrestre” inviato da Marte fino alla Terra, una sorta di simulazione di quello che potrebbe avvenire in caso di contatto con una specie aliena: l’esperimento, che si può considerare quasi più un progetto artistico, è condotto dall’artista Daniela de Paulis del SETI Institute, e viene descritto come un “teatro planetario”.

A Sign in Space, questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Osservatorio di Green Bank, in Virginia, USA.

“Ricevere un messaggio da una civiltà extra terrestre sarebbe un momento di profondo mutamento per tutta l’umanità. A Sign in Space offre l’opportunità di fare delle prove e farsi trovare pronti a questo scenario grazie a una collaborazione globale, che coltiva una ricerca di significato che vada oltre le singole culture e discipline.” ha detto la De Paulis.

Il messaggio è stato criptato dal team dell’artista ed è stato inviato sulla terra dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, nella serata del 24 maggio: ha impiegato solo 16 minuti a raggiungere la Terra e proprio come in caso di contatto con una razza aliena, la trasmissione di A Sign in Space è stata captata da diversi osservatori radio tra cui c’è anche il Medicina Radio Astronomical Station, che si trova in Italia, vicino a Bologna.

Ora che il messaggio è stato ricevuto da parte di diversi osservatori radio è stato messo a disposizione del pubblico interessato a decodificarlo: qualora foste interessati, il messaggio criptato lo trovate sul sito dell’iniziativa.

Questo progetto serve a stimolare la fantasia di ricercatori e pubblico, poiché l’idea di dover decifrare un messaggio alieno richiede l’utilizzo di tante discipline umane differenti, non solo i dati scientifici ma anche pensieri, disegni, suoni e interpretazioni culturali differenti che possano aiutare a raggiungere lo scopo, cioè quello di capire il contenuto del messaggio redatto in una lingua aliena.