Achille Lauro è il primo musicista italiano a usare i NFT

Non solo l’arte, con le aste milionarie di Christie’s e Sotheby’s, ma anche altri settori dell’intrattenimento guardano ai NFT e alle loro possibilità. Dopo la Juventus, anche Achille Lauro ha scelto di entrare ufficialmente nel mondo dei NFT. In che modo?

La MK3, la società fondata dallo stesso Achille Lauro in collaborazione con Angelo Calculli, ha stretto una collaborazione con Gian Luca Comandini, uno dei massimi esperti di blockchain e criptovalute in Italia. Lo scopo della partnership è “introdurre nel mercato musicale nuove e innovative forme di business“, favorendo così gli artisti – che spesso basano le proprie entrate soltanto sulla vendita di dischi, ignorando o non cogliendo le molte altre possibilità di sviluppo economico e culturale.

“Molti – afferma il cofondatore di MK3 Angelo Calculli – hanno una conoscenza estremamente limitata del mondo delle criptovalute. I NFT sono visti solo come la ‘tokenizzazione’ dei diritti di autore. In realtà dietro i NFT si cela un mondo […]”. Un mondo che Achille Lauro e Angelo Calculli desiderano scoprire grazie a Gian Luca Comandini, novello Virgilio. Il suo commento: “L’innovazione si può e si deve fare ovunque, anche in settori tradizionali, dal calcio alla musica. Ancora una volta Angelo Calculli e Achille Lauro si sono mostrati visionari e avanguardisti nel voler innovare un ambito così complesso ma entusiasmante”. Staremo a vedere cosa produrrà questa collaborazione.

In Italia, il mondo della musica e della blockchain si sono già incontrati in passato. A marzo del 2021 la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), l’ente pubblico che si occupa del diritto d’autore, e la Algorand (ALGO) hanno annunciato la realizzazione di una piattaforma blockchain con l’obiettivo di migliorare le gestione del diritto d’autore. Se desideri una visione d’insieme su cosa sono, come funzionano e come investire sui NFT, ti suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida.