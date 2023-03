Se siete in procinto di fare acquisti, che siano prodotti tecnologici o elettrodomestici per la casa, avete un motivo in più per affidarvi a Unieuro, soprattutto in ottica risparmio. Vi informiamo, infatti, che il rivenditore vi permetterà non solo di risparmiare cifre importanti su una serie di prodotti di basso, medio e alto livello, ma anche di ricevere un buono sconto da 20 euro per ogni 100 euro di spesa.

L’iniziativa è valida fino al 16 marzo e funziona come segue. Anzitutto il buono sconto da 20 euro potrà essere affiancato da ulteriori coupon di pari valore, dato che l’ammontare della spesa terrà conto dei multipli di 100. Ad esempio, riceverete due buoni da 20 euro a fronte di una spesa di 200€. Non sembrano esserci limiti da questo punto di vista, ma per essere certi vi invitiamo a leggere il regolamento completo che trovate linkato in calce all’articolo.

Un altro motivo che dovrebbe invogliarvi a fare compere su Unieuro, almeno fino al 16 marzo, è il fatto che i buoni sconto sono cumulabili fino a 4, il che è molto raro per questo tipo di promozione. Questo significa che potrete applicare più di un coupon allo stesso ordine, per un risparmio massimo di 80 euro.

I buoni sconto vi saranno inviati in tempi brevi e potranno essere utilizzati a partire dal 17 marzo, con il termine ultimo fissato al 30 aprile. A questo va aggiunto, come se la promozione non fosse già vantaggiosa, il fatto che i coupon potranno essere usati per acquistare qualsiasi prodotto da almeno 20 euro, anche se già scontato. In caso di acquisto mediante utilizzo di più codici sconto cumulati tra loro, l’importo della spesa dovrà essere di un importo multiplo di 20€.

Insomma, tra le migliori promozioni per i consumatori, che avranno modo di risparmiare non solo tramite i tipici tagli di prezzo di Unieuro nell’immediato, ma anche cifre extra sui prossimi acquisti. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa promozione, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

