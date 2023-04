State pensando di cambiare la vostra vecchia televisione, passando a un modello nuovo e dalle performance eccellenti? Allora non dovreste farvi scappare l’offerta disponibile sulla smart TV LG QNED da 65″, in sconto in più di 600€ solo su Amazon!

Per pochissimo, o meglio, fino a esaurimento scorte, avrete la possibilità di acquistare il modello in questione ad appena 779,00€ invece di 1.399,00€. Un prezzo davvero conveniente per un televisore caratterizzato da un pannello QNED 4K e un processore α7 Gen 5 con AI. Dunque, vi invitiamo a sfruttare quanto prima la promozione, fintanto che è ancora disponibile!

I televisori della nuovissima e interessante gamma QNED LG vi offrono molto di più rispetto a un modello Ultra HD tradizionale. Si tratta dell’evoluzione definitiva dei TV LED, perché combinano le tecnologie Quantum Dot e NanoCell con i MiniLED, per dartìvi colori ancora più brillanti e un contrasto più alto. In più, appartenendo a un gamma cromatica più ampia, vi assicureranno delle sfumature super precise e realistiche. Il processore α7 Gen 5, inoltre, sfrutta gli algoritmi di deep-learning dell’Intelligenza Artificiale progressiva per analizzare e ottimizzare i contenuti, esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo in modo da offrirvi sempre la miglior qualità di visione possibile.

Se siete dei gamer, potrete utilizzare al meglio le potenzialità delle console next-gen per giocare in 4K fino a 120fps, in modo tale da eliminare i fastidiosi effetti tearing dell’immagine quando il frame rate del gioco non è costante. Non meno importante, potrete godere della visione di film e serie TV esattamente come sono stati pensati dal regista, grazie al Filmmaker Mode, una funzione che preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali per proporvi una visione più che fedele.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!