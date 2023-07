State pensando di acquistare un nuovo frigorifero e cercate un modello in sconto? E se vi dicessimo che oltre che risparmiare potrete anche ottenere una gift card fino a 700,00€ per andare in vacanza? Ebbene, grazie alla promozione lanciata da Monclick in collaborazione con Bluvacanze è possibile!

Fino al 31 agosto, infatti, acquistando un frigorifero Haier tra quelli presenti nel catalogo Monclick otterrete una gift card dal valore che va dai 100,00€ ai 700,00€ da riscattare su Bluvacanze per l’acquisto di hotel, voli, treni, transfer, tour e persino crociere. Per ricevere il voucher sarà sufficiente accedere al sito dedicata alla promozione e compilare l’apposito form di registrazione con i propri dati entro 15 giorni dall’acquisto.

Dopodiché, riceverete una mail con il voucher, che potrete spendere anche in più soluzioni per fare più di una vacanza. Il catalogo di frigoriferi Haier compatibili con la promozione è davvero vasto, per cui troverete sicuramente il modello perfetto per le vostre esigenze. Inoltre, potrete sfruttare la consegna gratuita direttamente a casa vostra e il pagamento in 3 o 10 rate a tasso zero con Agos, PayPal o Klarna.

Tra i modelli in sconto più interessanti vi è il frigorifero Haier FD 70 Serie 5, scontato a soli 998,99€ invece di 1.498,99€. Con una larghezza di ben 70cm e un design elegante, vi assicurerà la conservazione perfetta degli alimenti grazie alle zone dedicate capaci di controllare temperatura e umidità per preservare il cibo più a lungo. Inoltre, gli innovativi cassetti Easy Access vi offrirano un accesso facile e rapido ai cibi congelati, impedendo la fuoriuscita dell’aria fredda e riducendo, così, gli sprechi energetici del 30%.

Inoltre, il sistema LED Daylight di Haier illuminerà l’interno del frigorifero per mostrare ogni angolo dei diversi ripiani fino in fondo. Trovare ciò di cui avete bisogno sarà, dunque, estremamente facile, semplificando anche l’organizzazione del frigorifero. Infine, la frutta e verdura nei cassetti si conserverà fino 2 volte più a lungo grazie alla tecnologia Humidity Control Sistem, una membrana a base di fibre vegetali che mantiene l’umidità al 90% all’interno dello scomparto.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi frigoriferi compatibili con la promozione di Monclick, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Inoltre, vi invitiamo a dare uno sguardo al regolamento completo per l’ottenimento del voucher Bluvacanze.

