Siete interessati ad acquistare una nuova smart TV che vi assicuri visioni di qualità eccellente, da film e serie fino a programmi di ogni genere? Allora la promozione messa a disposizione da LG, è proprio ciò che fa al caso vostro. L’iniziativa di cui abbiamo deciso di parlarvi, vi permette di portare a casa un TV OLED e ricevere un rimborso fino a 500€. Come uniche regole, dovrete effettuare l’acquisto entro il 31 Marzo, scegliere tra uno dei modelli evo e registravi appena possibile sul sito www.lgforyou.it per richiedere il cashback.

Ovviamente, tra gli store aderenti all’offerta, è presente anche Amazon che vi garantisce un doppio risparmio. Il modello LG OLED55G26LA da 55“, su cui potrete ricevere già un rimborso di 200€, è anche scontato a un prezzo d’occasione di 1.425,89€ invece di 2.499,00€, dunque non dovreste davvero farvelo scappare!

La smart TV LG OLED evo Gallery Edition gode di un’ottimo pannello dotato di pixel auto-illuminanti, ovvero il meglio che si possa desiderare in termini di qualità delle immagini e luminosità. Non meno importante, grazie alla tecnologia Brightness Booster Max il display è tra i più brillanti di sempre, con immagini fino al 30% più luminose rispetto a uno schermo LG OLED tradizionale.

Da menzionare anche l’ottimo processore α9 gen 5 con AI, tra i più potenti sviluppati dal brand, in grado di assicurarvi contenuti iper-realistici grazie alla mappatura dei toni dinamica su oltre 5000 zone per fotogramma. La combo Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, invece, garantisce non solo immagini particolarmente dettagliate ma anche un audio estremamente intenso e coinvolgente.

Inoltre, il design è indubbiamente una parte fondamentale di questo TV. Trattandosi di un modello che nasce per essere installato a filo muro, grazie alla staffa zero-gap inclusa, avrà praticamente l’aspetto di un quadro, con bordi super sottili e praticamente invisibili. Infine, di seguito, potrete trovare termini e condizioni super dettagliate

Termini e condizioni

Promozione valida solo tramite l’acquisto dei prodotti nei:

I punti vendita di elettrodomestici delle insegne di seguito elencate che presentano la promozione esponendo il materiale promozionale relativo: Mediaworld – Unieuro – Unieuro City – Expert – Comet – Sme – Expert Group – Euronics – Euronics Point – Euronics City – Trony – Freeshop – Sinergy – Elettrosintesi – Supermedia – Salvadori e i siti e-commerce di seguito elencati: www.mediaworld.it – www.unieuro.it – www.expertonline.it – www.comet.it – www.euronics.it – www.trony.it – www.freeshop.it – www.supermedia.it – www.goprice.it – www.mondotop.com – www.bytecno.it – www.dimostore.it – www.monclick.it – www.e-stayon.com – www.yeppon.it – www.overly.it

E dei seguenti siti e-commerce: il sito internet www.amazon.it : da diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON EU Sarls. Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i prodotti WarehouseDeals Amazon .

: da diritto a partecipare all’iniziativa soltanto i prodotti venduti e spediti da AMAZON EU Sarls. Sono esclusi i prodotti venduti dai venditori terzi sulla piattaforma Marketplace del sito www.amazon.it e i prodotti . Saranno inoltre ammessi gli acquisti effettuati: su LG.COM https://www.lg.com/it f (escluso VIP programme) o attraverso l’App Mediolanum di Banca Mediolanum Spa sezione Shop ForYou riservata ai consumatori finali.

Il sito internet di Magnetic Media Network S.p.A. (di seguito anche MMN) accessibile dal partecipante se cliente di Intesa Sanpaolo S.p.a., dall’APP Intesa Sanpaolo Mobile o dall’area riservata del sito internet della banca medesimaNon saranno considerati validi acquisti effettuati in punti vendita con insegna differente da quelle sopra indicate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all'offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto e del cashback.

